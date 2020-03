Pionowy telewizor i personalizowana lodówka z iF Design Award

Telewizor, którym można obracać jak smartfonem oraz kolorowa lodówka pozwalająca na personalizację otrzymały nagrody główne iF Design Awards.

Poznaliśmy laureatów prestiżowego międzynarodowego konkursu International Forum (iF) Design Awards. Samsung otrzymał 61 wyróżnień, w tym dwie nagrody główne dla telewizora The Sero oraz personalizowanej lodówki Bespoke. Firmie przyznano 34 nagrody za wzornictwo produktowe, 8 za wzornictwo w zakresie profesjonalnych koncepcji, 17 za wzornictwo w dziedzinie komunikacji oraz 2 za wzornictwo opakowań.

Nagrody główne otrzymał telewizorow The Sero i personalizowana lodówka Bespoke. The Sero, którego nazwa po koreańsku oznacza „pionowy”, pozwala zmienić orientację ekranu z poziomej na pionową. Ten nowy lifestyle’owy telewizor zaprezentowany na targach CES 2020 zachwyca nowoczesnym, eleganckim designem, który przyciąga uwagę. Z kolei lodówki z linii Bespoke, dostępne w ośmiu wariantach – od jedno- do czterodrzwiowych – można spersonalizować tak, by jak najlepiej oddawały gust użytkowników. Możliwość wymiany paneli na przednich drzwiach daje wiele opcji aranżacyjnych. Zestawiając różne materiały i kolory, uzyskujemy unikatowe produkty, które pod względem stylistycznym idealnie dopasowują się do nowoczesnych przestrzeni.

Organizowany przez iF International Forum Design GmbH konkurs iF Design Awards po raz pierwszy odbył się w Niemczech w 1953 r. Nadsyłane projekty poddawane są wszechstronnej ocenie pod kątem wzornictwa i innowacyjności, a także w ramach kolejnych siedmiu kategorii, w tym m.in. wzornictwa produktowego, opakowania, komunikacji i profesjonalnych koncepcji.