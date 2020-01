Podłoga z własnym wzorem

Efektowne podłogi nadają wnętrzu charakter i wpływają na jego finalny odbiór. Propozycje przeznaczone do przestrzeni komercyjnych, poza aspektem wizualnym, powinny być oryginalne i trwałe.

Wykładziny PCV Beauflor, oferowane przez Newmor Polska, sprawdzają się w showroomach, restauracjach czy biurach, czyli wszędzie tam, gdzie design i atmosfera pracy, jak i odpoczynku, mają kluczowe znaczenie. Cechuje je nowoczesne, zgodne z trendami wzornictwo. Na szczególną uwagę zasługuje jednostkowe podejście producenta do klientów, np. produkty z kolekcji Absolute mogą być zdobione wzorami indywidualnymi. Co oznacza, że kupujący może samodzielnie wybrać motyw, który znajdzie się na jego podłodze. Taka podłoga doda niepowtarzalnego charakteru każdej przestrzeni.

Zaprojektuj swoją własną wykładzinę

Oryginalna wykładzina, indywidualnie dopasowana do charakteru wnętrza nada niezwykłego efektu dekoracyjnego każdej przestrzeni. Newmor, w swojej ofercie, proponuje przełomową usługę PCV Digital Printing. Umożliwia ona nadrukowanie na gładkiej powierzchni wykładzin elastycznych zarówno zdjęć, jak i wzorów, logo czy tekstów. Zabieg ten nada pomieszczeniom indywidualny charakter, z pewnością niespotykany w żadnym innym miejscu. Firma gwarantuje umieszczenie dowolnego obrazu na dużej powierzchni wykładziny o szerokości aż do 4 metrów! Przez co możemy uzyskać płynny wzór bez widocznej powtarzalności. Nadruk cechuje wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych, w tym promieni UV, a także fotograficzna ostrość i najdokładniejsze odwzorowanie szczegółów wybranego wzoru. Przejścia tonalne i gradienty widoczne na wybranym wzorze nadrukowywane są z najwyższą precyzją zapewniając głębokie i nasycone barwy. Takie rozwiązanie nada każdej przestrzeni niepowtarzalnego charakteru.

Zgodnie z normami

Wybierając wykładzinę heterogeniczną należy zwrócić uwagę na jej opis, który powinien zawierać oznaczenie ścieralności i klasyfikację użytkową. Norma stanowi, że wszystkie wykładziny wielowarstwowe mają nadaną grupę ścieralności T, co oznacza wysoki poziom odporności na zniszczenia.

Warto wiedzieć, że podłogi oferowane przez Newmor spełniają wszelkie normy jakościowe dotyczące PCV. Przyznano im także szereg europejskich certyfikatów dotyczących dbałości o środowisko naturalne. Są wśród nich: certyfikat „100% Recycable” oraz certyfikat potwierdzający brak ftalanów w produkcie „100% phthalate free”. Produkty Beauflor uzyskały najwyższą klasę A+, co oznacza że nie emitują substancji lotnych do atmosfery wnętrza, w którym je zastosowano.