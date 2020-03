Polska aplikacja podbiła Azję. Powstała z myślą o fanach koreańskich seriali

Od kwietnia aplikacja Clotify ułatwi zakupy fanom koreańskich seriali m.in. hitu „Yoobyeolna! Chef Moon”. Dzięki Clotify widzowie w ciągu kilku sekund będą mogli kupić gotową stylizację swojej ulubionej gwiazdy. W ofercie dostępnych będzie ponad 10 000 ubrań i akcesoriów również z wielu innych produkcji „K-drama”.

Ostatni czas w mediach zdecydowanie należał do rynku koreańskiego. Ogromny sukces podczas 92. gali rozdania Oscarów miał w tym swój udział. Przypomnijmy, że Oscara za najlepszy film zagraniczny zdobył „Parasite”, południowokoreańska tragikomedia. Z taką samą szybkością, z jaką film zrobił furorę na świecie, Azję zalała fala popkultury K-pop oraz K-drama.

K-pop i K-drama

K-pop to nowy gatunek muzyki popularnej, który daleko w tyle zostawia za sobą takie style jak dance-pop, balladę popową, electro pop, rock, jazz, pop opera, hip-hop i inne. To mieszanka modnej zachodniej muzyki z japońskim popem. K-pop przyciąga słuchaczy dzięki powtarzalnym i chwytliwym zwrotom, czasem w języku angielskim. K-pop to śpiew, rap, ale też dopracowane występy i efekty sceniczne.

K-drama to nic innego, jak koreańskie seriale dramatyczne, które w ostatnim czasie stały się hitem na skalę światową, a popularnością cieszyły się również poza Azją. Niektóre z najbardziej znanych dramatów były emitowane nawet za pośrednictwem tradycyjnych kanałów telewizyjnych.

Patrząc na ogromną popularność wyżej wymienionych K-pop i K-drama, nie sposób nie wspomnieć o sukcesie Polaków, którzy jako pierwsi w Europie nawiązali współpracę z koreańską produkcją.

Polska technologia na azjatyckim rynku

Clotify, założone przez dwóch polaków (Mikołaja Krzemińskiego i Macieja Szurka), to pierwsza aplikacja mobilna w Azji oraz Europie, dzięki której widzowie mogą szybko odnaleźć i kupić ubrania wykorzystywane w znanych produkcjach telewizyjnych. To jednak nie wszystko – dzięki aplikacji producenci seriali mogą obiektywnie zmierzyć wpływ product placement'u na realną sprzedaż online.

Najnowszym sukcesem założycieli Clotify jest kontrakt z twórcami nowego serialu typu K-drama „Yoobyeolna! Chef Moon”. Od kwietnia tego roku Clotify nie tylko umożliwi widzom serialu zakup strojów noszonych przez ich ulubione postacie. Przede wszystkim stworzy nowe możliwości dla producentów, którzy dzięki unikalnemu rozwiązaniu będą mogli zmierzyć na rynku koreańskim wpływ działań product placement na sprzedaż online. Fabuła nowej produkcji K-drama może wskazywać na to, że zainteresowanie serialem będzie ogromne. Jego główną bohaterką jest Yoo Yoo-Jin, zawodowo projektantka mody, a prywatnie mama kilkuletniej dziewczynki. Zarówno stroje matki, jak i córki, przygotowywane będą przez znaną koreańską projektantkę, która swoimi stylizacjami wyraża jednocześnie swoją artystyczną duszę. To oznacza jedno – fani mody w najnowszej produkcji z pewnością znajdą dla siebie wiele inspiracji.

Wszystko wskazuje na to, że oprócz ubrań i stylizacji bohaterów serialu „Yoobyeolna! Chef Moon” za jakiś czas w aplikacji będzie można znaleźć znacznie więcej.

W Korei Południowej dużą popularnością cieszą się rodzime produkcje, które dodatkowo odnoszą ogromne sukcesy na całym świecie. Założyciele Clotify widzą w tym ogromny potencjał na dalszy rozwój swojego projektu.

- Na rynku azjatyckim widzę szansę na dokonanie rewolucji przez rozwijanie i wdrażanie innowacyjnej formuły reklamowej jaką już jest Clotify – tłumaczy Mikołaj Krzemiński, współtwórca aplikacji.