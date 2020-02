Polska porcelana łamie konwencje

Kolorem najczęściej kojarzonym z porcelaną jest biel. Jednak artyści z Ćmielów Design Studio tworzą porcelanę o barwie głębokiej czerni. Z jakim skutkiem? Zobaczcie sami!

REKLAMA

Nieskazitelna biel polskiej porcelany ma w sobie wyjątkowy, niezaprzeczalny urok. Jednak kierowane przez Marka Cecułę Ćmielów Design Studio odkrywa jej odmienną, równie zachwycającą stronę. Artyści, bawiąc się formą i stylem, tworzą porcelanę o barwie głębokiej czerni, która zachwyci niejednego miłośnika niestandardowych rozwiązań.

Barwione naczynia podbijają serca wielbicieli nowoczesnych rozwiązań do domu i wyjątkowego podejścia do przedmiotów użytkowych. Porcelana w odcieniu czerni zachwyci ich w szczególności. Tak nieszablonowe kolekcje wprowadzą do każdego wnętrza nutę szaleństwa. Będą nie tylko służyć jako ulubione, praktyczne naczynia, lecz także, jako niestandardowe ozdoby najnowocześniejszych mieszkań. Czarną barwę przyjęły między innymi kolekcje System, Limbo, Craft oraz Filiżanki XL.