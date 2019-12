Polskie firmy meblowe muszą inwestować w dobry design

Aby osiągnąć wyższą rentowność polskie firmy meblowe muszą wyróżnić się na konkurencyjnym i coraz bardziej globalnym rynku. Inwestycje w innowacje wzornicze to więc konieczność, przed którą stoi lub w najbliższej przyszłości stanie wielu polskich producentów mebli. Pomóc w tym może wsparcie oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska to dzisiaj szósty największy producent mebli na świecie i trzeci światowy eksporter mebli. Aby utrzymać tę wysoką pozycję oraz zwiększyć konkurencyjność w czasach spowolnienia gospodarczego i rosnących kosztów działalności, polscy producenci mebli powinni wyjść poza dotychczasowe ramy działalności, a przede wszystkim inwestować w innowacje i wzornictwo. Pomóc w tym może wsparcie oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polskie meblarstwo jest dziś w światowej czołówce

Branża meblowa to dzisiaj z pewnością jedna z najmocniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. O tym, że na świecie jesteśmy meblarską potęgą, świadczą liczby. Polska jest obecnie szóstym największym producentem mebli na świecie – przed nami są tylko tak silni gracze, jak Chiny, USA, Niemcy, Włochy czy Indie. W ciągu kilku lat awansowaliśmy na to miejsce z 10. pozycji. Co więcej, jesteśmy też trzecim światowym eksporterem mebli (po Chinach i Niemczech) i drugim (po Niemczech) eksporterem w Europie. Eksport w branży meblarskiej wzrósł od 2006 roku ponaddwukrotnie. Eksportujemy więcej mebli niż Stany Zjednoczone, Meksyk czy Wietnam, a w Europie wyprzedzamy chociażby Włochy.

Imponująco przedstawiają się także statystyki dotyczące liczby przedsiębiorstw meblowych w Polsce – wg danych Eurostatu z 2016 roku w naszym kraju zarejestrowanych było łącznie ponad 16 tys. firm zajmujących się produkcją mebli. To drugi wynik w Europie po Włoszech, wyższy niż liczba podobnych firm w Hiszpanii czy Niemczech, przy czym cała europejska populacja firm meblowych liczy ok. 120 tys. podmiotów. W całej branży zatrudnionych jest ok. 200 tys. pracowników.

Firmy meblowe muszą zwiększyć konkurencyjność

Choć Polska jest jednym z najsilniejszych i najbardziej dynamicznych graczy na światowym i europejskim rynku mebli, branżę w naszym kraju czeka w najbliższym czasie wiele wyzwań. Niemało jest także problemów, które powodują, że polskie meblarstwo, choć ilościowo silne, wciąż musi walczyć o większą wydajność, wyższe marże czy lepszą rozpoznawalność. Produkujemy i eksportujemy dużo, ale relatywnie mało wydajnie – wg danych Eurostatu przeciętna wydajność pracy w polskim meblarstwie jest niższa niż średnia europejska. Ciągle konkurujemy głównie niższymi kosztami pracy, które stwarzają ryzyko przenoszenia produkcji mebli z Polski do innych krajów. Generowanie wartości dodanej dla polskich marek meblowych hamuje także anonimowe podwykonawstwo oraz niska wartość eksportowanych mebli – średnie ceny eksportowe polskich mebli są o 40% niższe od cen mebli niemieckich czy włoskich i aż o 30% niższe niż średnia europejska. Polska branża meblowa boryka się też z rosnącymi kosztami pracy i brakiem pracowników.