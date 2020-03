Powiew optymizmu z nową kolekcją fototapet z serii Newmor Custom

Wyrazista, unikatowa i ekspresyjna - taka jest właśnie nowa kolekcja tapet z serii Newmor Custom. Inspirowana sztuką nowoczesną, stawia na artystyczny nieład, geometrię i efekty lustrzanego odbicia, a wszystko to w żywej, kontrastującej palecie kolorów.

Artystyczny styl kolekcji Get Arty wymaga równie twórczego podejścia jeszcze na etapie projektowania. Mocne, dominujące wzory, umiejętnie wykorzystane w aranżacji, pozwolą stworzyć niesamowity, pełen ekspresji efekt. Kolekcja najlepiej sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, stawiających na minimalizm dekoracyjny i proste formy. Wspaniale ożywi przestrzeń zdominowaną przez biel. Będzie też idealnym wyborem w przypadku dużych, otwartych wnętrz.

Kolekcję Get Arty tworzy sześć unikalnych wzorów, wśród których zdecydowanie najbardziej wyróżnia się tapeta Reflection. Na długo przykuwa wzrok, dzięki hipnotycznym kształtom, inspirowanym lustrzanym odbiciem plam atramentowych. Zwolennikom bardziej subtelnych połączeń polecamy Symmetry, złożoną z symetrycznych plam, tworzących wyjątkowe kształty na białym tle. Ekspresyjny wzór Pollock przywodzi na myśl dzieło sztuki nowoczesnej. Jest niczym płótno, spontanicznie oblane kolorową farbą. Z kolei Brush Strokes to kontrastowe połączenie kolorów, przypominające ślady pędzla malarskiego na białym płótnie. Dwa ostatnie wzory kolekcji Get Arty prezentują oryginale podejście do motywów geometrycznych. Od połączonych w kafelkowym układzie, nieregularnych linii tapety Aztec, inspirowanych azteckimi wzorami, trudno oderwać wzrok. Dekoracyjny motyw tapety Concentric tworzą natomiast nachodzące na siebie, kolorowe okręgi.

Zanim się zdecydujesz, zamów bezpłatną próbkę

Kolekcja Get Arty została wyprodukowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii druku cyfrowego. Pozwala to na dowolną zmianę formatu i kolorów, a dzięki temu na idealne dopasowanie tapety do wnętrza. Szeroki wybór struktur spełniających najwyższe standardy, trwałość i przyjazne dla środowiska rozwiązania, dają pełną kontrolę nad docelowym efektem.

Bezpłatną próbkę każdego wzoru tapet Get Arty można już dziś zamówić nie wychodząc z domu. Wystarczy skorzystać z opcji „zapytaj o produkt”, dostępnej na stronie internetowej Newmor Polska przy opisie każdego wzoru.