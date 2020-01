Powrót do przeszłości, czyli klasyczna jodełka znów króluje we wnętrzach

Popularny wzór jodełki to jeden z najgorętszych trendów nadchodzącego sezonu, zdecydowanie wyróżniający się podczas minionych targów Cersaie 2019, który zobaczymy we wnętrzach.

Jego historia sięga podobno już czasów starożytnych, kiedy to słynny wzór przypominający literę V zaczął pojawiać się na wznoszonych wówczas budowlach. Kilkanaście wieków później świecił triumfy zdobiąc dworskie rezydencje, eleganckie mieszczańskie kamienice i… tweedowe marynarki. Dziś znowu wraca i to nie tylko na salony.

Z zamiłowania do klasyki

Jodełka to wzór sentymentalny, budzący wspomnienia rodzinnych obiadów u babci i szkolnych wypraw do muzeum, który bez wątpienia dodaje wnętrzom przytulności i eleganckiego charakteru. Jednak coraz częściej zamiast tradycyjnego parkietu i drewnianych klepek wybieramy płytki ceramiczne – bardziej funkcjonalne i dające większe możliwości aranżacyjne. W aranżacji pomieszczeń z duszą sprawdzą się płytki wiernie odwzorowujące rysunek i fakturę drewna w odcieniach dębu lub buku, jak np. te z kolekcji Woodsense marki Colorker czy Fleur De Bois firmy Piemme.

Awangardowy dekor w nowoczesnym wydaniu

Kiedy król Francji Franciszek I Walezjusz zainicjował budowę zamków, w których parkiet został ułożony w charakterystyczny wzór jodełki chevron z pewnością nie przypuszczał, że właśnie zapoczątkował trend wnętrzarski, który znajdzie swoje odbicie w milionach aranżacji. Moda na klepki przycięte pod kątem 45 stopni (a nie tradycyjnie 90 stopni) rozprzestrzeniła się na całą Europę, ewoluując i pojawiając się nie tylko na podłogach, ale także ścianach i innych elementach wyposażenia.

Wkrótce potem zaczęła przyjmować już nie tylko tradycyjną formę drewnianych klepek, ale i zabawnych, kolorowych płytek stanowiąc nietypowy twist tradycji i nowoczesności. Dziś kafle układa się symetrycznie lub „na mijanego” (tzw. jodełka klasyczna) mieszając odcienie, rozmiary i tworząc trójwymiarową strukturę (jak ta widoczna w kolekcji Evoke od ZYX), dodając kontrastującą fugę lub zupełnie ją pomijając. Dzięki temu klasyczny wzór jodełki zamienia się w awangardowy dekor kontrastujący z prostymi formami mebli lub podkreślający designerskie dodatki.

– Jeśli boimy się odważnych kolorów czy nietypowych rozwiązań, ale zależy nam na nieszablonowym efekcie, ułóżmy w jodełkę dwa rodzaje płytek – odwzorowujących drewno oraz imitujących marmur – i stwórzmy efekt przenikania się obu wykończeń – podpowiada Monika Weber, ekspert salonu wyposażenia wnętrz Greston.

Aranżacyjny make-up dla trudnych przestrzeni

Wzór jodełki to jednak nie tylko sposób na stworzenie pełnego ciepła lub ożywczych tonów wnętrza. To także sposób na uratowanie pomieszczeń trudnych w aranżacji. Ułożenie płytek przypominające grot strzały może sprytnie ukryć niedociągnięcia w wykończeniu czy błędy w budowie. Jasne kafelki np. z kolekcji Chevron marki Cevica umieszczone na ścianie i skierowane grotem ku górze optycznie podwyższą przestrzeń i ukryją nierówne kąty, a ułożone na podłodze skierują wzrok ku jej krawędziom, dodając pomieszczeniu lekkości i sprawiając, że będzie wydawać się większe. Niewątpliwym plusem wzorzystych podłóg jest również fakt, że nieregularny plan pomieszczenia staje się… niezauważalny, a właściwe umiejscowienie wzoru może skutecznie optycznie poszerzyć pomieszczenie zbyt wąskie lub skrócić zbyt długie. Podobnie jest w przypadku wzoru w jodełkę, który śmiało możemy nazwać wzorem do zadań specjalnych.