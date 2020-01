Projekt w Bratysławie z polskim akcentem

Nobonobo to młoda polska marka. Już teraz jednak zdobywa zainteresowanie również zagranicznych architektów. Sofy spod jej szyldu znajdziemy na przykład... w apartamencie w Bratysławie. Sięgnął po nie arch. wnętrz Martin Fleischmann.

Obszerny, bo mierzący aż 200 mkw. apartament, mieści się na ostatnim piętrze nowoczesnego budynku w centrum Bratysławy. Luksusowy penthouse otoczony jest z trzech stron balkonem. Jego właściciele mają do dyspozycji również taras na dachu, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na miasto. Salon apartamentu, gdzie znalazły się jedynie meble służące relaksowi, zalany jest światłem dzięki dużym oknom. Zmieniający się w ciągu dni widok zza nich zastępuje obrazy. Zgodnie z zasadą wnętrz w stylu zen w apartamencie znalazło się tylko to, co niezbędne. Panuje tu równowaga pomiędzy ilością przedmiotów a przestrzenią i dająca ukojenie zmysłom neutralna kolorystyka.

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj jednak sofy młodej polskiej marki Nobonobo. Ustawione centralnie dwa białe modele Cushions zapraszają do wypoczynku. – Ideą projektu tego mieszkania było połączenie komfortu z surową elegancją. Dlatego właśnie wybrałem sofy Nobonobo, które przyciągają wzrok nowoczesnym designem. A równocześnie precyzyjnie wykonane detale świadczą o wysokiej jakości. Oszczędna forma Cushions idealnie korespondowała z koncepcją całości. Te bardzo wygodne sofy to wprost wymarzone meble do strefy relaksu —komentuje Martin Fleischmann, słowacki architekt, autor projektu wnętrza.

Sekretem niezwykłej miękkości siedzisk i oparć sof jest wypełnienie SoftLayers, innowacyjne połączenie pianki poliuretanowej z naturalnym pierzem. Co ciekawe, materiał, z którego wykonane jest ich obicie, posłużył również jako wykończenie niektórych ścian w całym apartamencie. Dzięki temu zabiegowi wnętrze zyskało na harmonii i spójności.