Projektanci z Massive Design rozbudowali siedzibę BNP Paribas Securities Services. Jest naszpikowana nowinkami technologicznymi

Ogromne monitory, dotykowe ekrany, interaktywne flipcharty. Nowoczesna, pełna kolorów i niejednoznacznych kształtów przestrzeń. To nie biuro technologicznego giganta z Doliny Krzemowej. To warszawska siedziba centrum operacyjnego BNP Paribas Securities Services. Naszpikowana nowinkami technologicznymi nowopowstała strefa kreatywna na 9. piętrze budynku Wronia 31, stanowi idealne miejsce do pobudzania niestandardowego myślenia. Jeśli jeszcze dołożymy do tego niezliczone sposoby żonglowania wielkością pomieszczeń poprzez system ścian przesuwnych i dopasowywanie ich w zależności od potrzeb, to mamy biuro idealne.

REKLAMA

Centra operacji, tzw. Shared Service Centres są w tej chwili uważane za firmy kreujące najlepsze miejsca pracy. Wypełnione przede wszystkim młodymi ludźmi, chcą być dla nich atrakcyjne i wyróżniać się na tle konkurencji. To oznacza również podążanie za nowymi trendami w zakresie aranżacji wnętrz i wyposażenia ich w najnowsze osiągnięcia techniki. Świeżość form, dynamiczna kolorystyka odzwierciedlają zarówno średnią wieku pracowników jak i podkręcają energię niezbędną do codziennej pracy.

- Nowe technologie to część DNA naszej firmy – mówi Andy Crighton, dyrektor Centrum Operacji BNP Paribas Securities Services. Dzięki przestrzeniom w formacie tzw. „agile” stymulujemy naszych pracowników do ciągłego rozwoju. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz architektonicznych ma za zadanie przyciągać pełnych pomysłów ludzi i pobudzać ich kreatywność.

Nowoczesna przestrzeń hołduje zasadom activity-based working. Przygotowane aranżacje poprzez starannie dobrane meble oferują niemal nieograniczoną ilości konfiguracji. Można więc stworzyć miejsce do pracy w małych grupach, przestrzeń na ”burze mózgów”, warsztaty czy szkolenia oraz strefę relaksu. Projektanci z Massive Design, odpowiedzialni za projekt i nadzorujący jego wykonanie, stanęli na wysokości zadania. Zaproponowali rozwiązania zarówno funkcjonalne, jak i doprawione odrobiną szaleństwa w kolorystyce i formie.

Dopasowanie do różnych trybów i sposobów wykonywania pracy jest nadrzędną cechą całej aranżacji biura. Praktycznie w każdym zakątku można zobaczyć przestrzenie do pracy indywidualnej na siedząco, stojąco, budki telefoniczne czy strefy do spotkań ad-hoc w mniejszych czy większych grupach. Wszystkie te możliwości są dostępne dla każdego, podobnie jak biurka z regulacją wysokości. Dzięki temu każdy może dopasować stanowisko do preferowanego przez siebie stylu pracy.

W organizmie, jakim jest współczesne biuro, musi być zachowana odpowiednia równowaga i dostępność rozwiązań. Projektujemy przede wszystkim dla ludzi, aby móc uwolnić potencjał, który w nich drzemie – utrzymują architekci z Massive Design.

Aranżacja przestrzeni wspólnych nowopowstałych pięter jest wyjątkowa. Kuchnia zaaranżowana w stylu komiksowym, spotkała się z dużym uznaniem ze strony pracowników BNP Paribas Securities Services. Jej stylistyka stoi w absolutnej kontrze do klasycznych przestrzeni biurowych. Jednak największą popularnością cieszy się kuchnia wypełniona zielenią i drewnem, która w połączeniu z przylegającym tarasem, świetnie się sprawdza, jako miejsce na chwilę wytchnienia.

BNP Paribas Securities Services i pracownia Massive Design podjęły współpracę, której rezultatem jest aranżacja kolejnych trzech pięter budynku Wronia 31. Już po raz trzeci projektanci zostali zaproszeni do opracowania koncepcji jak i pełnej dokumentacji wykonawczej projektu.