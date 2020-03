Projektanci z Swallow’s Tail Furniture wzięli na warszat wyjątkowe drewno

Swallow’s Tail Furniture, polskie studio projektowania i produkcji mebli, bierze na warsztat klon amerykański i zachwyca się "drewnem jaśniejącym".

W swoich projektach właściciele Swallow’s Tail Furniture, Magdalena Hubka oraz Piotr Grzybowski, stawiają na tradycyjne wartości w designie, takie jak naturalność, autentyczność oraz bliskość. Dążą ponadto do odtwarzania ulotnej sztuki rzemiosła, ze szczególnym naciskiem na nowoczesne wzornictwo oraz szlachetne surowce drewniane.

- Projektując swoje meble projektanci ze Swallow’s Tail często odnoszą się do architektury oraz inspiracji budownictwem. Ważne jest, aby forma wynikała z konstrukcji, a nie odwrotnie, i aby zachować jak najczystszą w elementach, funkcjonalną całość przy równie zadowalającym efekcie estetycznym. – Chodzi o to, by stół – mebel używany w każdym domu każdego dnia – spełniał podstawowe funkcje, czyli był mocny, niezawodny, stabilny, ale także był czymś więcej niż płaską powierzchnią blatu na czterech kołkowatych nogach – powiedziała Magda Hubka.

Tworząc projekt stołu TAOZ projektanci w pierwszej kolejności postawili na znane wszystkim lite drewno z dębu europejskiego. Jednak forma stołu, jego bryła i elementy narzuciły potrzebę zaproponowania nowych odpowiedzi estetycznych. Stąd pomysł, aby poszukać innych materiałów, zwłaszcza takich, których kolor odbiegałby od nieco już ogranego, jasnożółtego odcienia dębu. Po wnikliwych poszukiwaniach i zapoznaniu się z wieloma źródłami inspiracji wybór padł na klon amerykański. Zaczęły się poszukiwania tego materiału i okazało się, że większość polskich dystrybutorów dysponuje jedynie popularnymi gatunkami. Ale udało się – klon amerykański znalazł się w warszawskiej firmie Szkarłat. Co więcej, jak na gatunek tej jakości cena okazała się stosunkowo przystępna.

– Zauroczył nas nieporównywalny z innymi gatunkami jasny – nie żółty, nie szary, niemal czysto biały odcień drewna – ale także szlachetny i dekoracyjny rysunek usłojenia – powiedziała Magda Hubka. – A ponieważ klon amerykański nie jest gatunkiem zanadto w Polsce znanym, czy popularnym w ostatnich latach, uznaliśmy, że jest na tyle oryginalny, aby zastosować go w naszym projekcie stołu. Nie mamy obaw, kiedy nasze projekty podążają własną drogą – dodała Magda Hubka.

Projektanci szybko postanowili wziąć ten mało znany w Polsce surowiec na warsztat. Jak mówi Piotr Grzybowski, druga połowa duetu projektantów: – W pracy klon okazał się wysokogatunkowym materiałem, zwartym, średnio-twardym, o niezawodnej strukturze. To z kolei sprawiło, że każda obróbka, cięcie i frezowanie dawały bardzo dobre efekty, gwarantując wyjątkowo gładką powierzchnię. Drewno nie kruszy się też na krawędziach, jak często zdarza się w trakcie prac z innymi gatunkami, a poza tym wspaniale się łączy, także podczas klejenia – dodał Piotr.