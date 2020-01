Projektowanie przestrzeni biurowej: podsumowujemy główne trendy

W projektowaniu przestrzeni biurowych, jak w każdej dziedzinie architektury wnętrz, panują pewne trendy. Podsumowujemy najgorętsze tendencje, które święciły tryumfy w tym roku.

Activity Based Working

Activity Based Working to model pracy, który bazuje na elastyczności i tworzeniu warunków zgodnych z indywidualnymi potrzebami poszczególnych pracowników. W efekcie pracownik nie jest przypisany do jednego biurka, bowiem model Activity Based Working zapewnia mu kilka stref dopasowanych do jego zmieniającej się aktywności zawodowej.

Agile Workplace

Biura zaprojektowane w duchu Agile bazują na stałej wymianie wiedzy i przedkładają ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia. Te dwie cechy sprawiają, że przestrzenie mają sprzyjać integracji i wzajemnemu inspirowaniu się. Dlatego aranżowane są dynamicznie i mają charakter modularny.

Desk sharing

To rozwiązanie oparte na idei współdzielenia. Wychodzi z założenia, że biurko nie jest wcale najlepszym miejsce do wykonywania wszystkich zawodowych czynności. Tym samym fundamentem tego modelu jest dostępność do różnych stref biurowych, w których można realizować kolejne zadania. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w organizacjach, w których funkcjonuje elastyczny tryb pracy.

Biophilic Design

To nic innego jak projektowanie przestrzeni z uwzględnieniem natury – jej elementów, ale i procesów. W tak zaaranżowanym biurze znajdziemy więc nie tylko dużą ilość roślin, ale także dostęp do naturalnego światła, widoków i cyrkulacji powietrza oraz naturalne materiały, kolory czy tekstury. Takie otoczenie ma sprzyjać koncentracji i zwiększać efektywność pracowników.

Human-Centered Design

Projektując biuro w duchu Human-Centered Design, na pierwszym miejscu stawiamy pracowników, którzy będą użytkowali daną przestrzeń, a zatem ich oczekiwania, potrzeby i tryb pracy. Projektowanie „dla ludzi” to twórcze aranżowanie biur niezwykle praktycznych i przyjemnych w użytkowaniu. Cała przestrzeń, a także przedmioty znajdujące się w jej wnętrzu powinny być intuicyjne.

Źródło: magazyn Meble Plus 4/2019