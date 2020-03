Przestrzeń hotelowa bez barier. Louvre Hotels kontynuuje projekt w hotelach

Z początkiem roku Louvre Hotels Group rozpoczęła realizację kolejnych zapowiadanych założeń projektu Live my lifestyle. Większość hoteli, należących do Grupy, została wyposażona w pętle indukcyjne - urządzenia dedykowane osobom słabo słyszącym i korzystających z aparatów słuchowych, które umożliwiają odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku przez jeden z elementów aparatu słuchowego, tj. cewkę telefoniczną, fot. Jeff Sheldon / Unsplash

W ubiegłym roku Grupa Louvre Hotels zaprosiła do współpracy Fundację Polska bez barier, chcąc zapewnić pełną dostępność swoich przestrzeni hotelowych osobom z niepełnosprawnościami. Akcja, pod hasłem Live my lifestyle, skierowana jest do wszystkich gości odwiedzających hotele marek należących do Louvre Hotels Group - Campanile, Golden Tulip, Premiere Classe oraz Metropolo by Golden Tulip.

Fundacja, jeszcze w 2019 roku, przeprowadziła audyty hoteli, chcąc sprawdzić jak obiekty są odbierane przez osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Drugim etapem były szkolenia oraz warsztaty dla pracowników każdego szczebla z zakresu profesjonalnej obsługi oraz savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Podsumowaniem współpracy między LHG a Fundacją Polska bez barier było wypracowanie odpowiednich rozwiązań i procedur, zarówno dla samych przestrzeni hotelowych, jak i zachowań kadry pracowniczej.

- Louvre Hotels Group to firma odpowiedzialnia społecznie, której celem są długofalowe akcje, wpisane do strategii Grupy, a nie jedynie jednorazowe kroki, stąd rozpoczęcie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami - mówi François Delattre, Director Integration Management, odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad dwoma krajami: Polską i Niemcami. - Współpraca pomiędzy Louvre Hotels Group a Fundacją Polska bez barier od początku przebiegała pomyślnie. Atmosfera wokół projektu pozwoliła na wypracowanie zadowalających rozwiązań dla obu stron, czyli gościa i hotelu - dodaje François Delattre.



Z początkiem roku Louvre Hotels Group rozpoczęła realizację kolejnych zapowiadanych założeń projektu Live my lifestyle. Większość hoteli, należących do Grupy, została wyposażona w pętle indukcyjne - urządzenia dedykowane osobom słabo słyszącym i korzystających z aparatów słuchowych, które umożliwiają odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku przez jeden z elementów aparatu słuchowego, tj. cewkę telefoniczną. Przestrzeń hotelowa z zainstalowaną petlą indukcyjną, staje się bardziej przyjazna osobom z takim rodzajem niepełnosprawności i jednocześnie pozwala na bardziej komfortowy pobyt w hotelu.