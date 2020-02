Przyjazna natura rządzi - taki będzie design 2020 roku

Jakie zmiany czekają design w 2020 r.? Wygląda na to, że aranżacje wnętrz stają się bliższe naturze, radosne, optymistyczne i bardziej sprzyjające relaksowi.

Tak Joanna Markus, właścicielka BM Housing, oceniła zmiany we wzornictwie, które zaobserwowała na ostatnich targach w Paryżu. Jak zauważa w propozycjach holenderskich marek HK Living, Zuiver, Dutchbone czy Urban Nature Culture, znanych z wytyczania wnętrzarskich mód, rewolucji nie widać. To raczej ewolucyjne zmiany, wskazujące na wyraźne umacnianie się trendu naturalnego, który już można było zaobserwować na poprzednich edycjach targów. Ostatnie targi podkreśliły jedynie, że wszystko, co pochodzi z przyrody albo z nią się kojarzy wciąż jest na topie, a teraz może nawet bardziej niż rok czy dwa lata temu. Co skłania do takiego wniosku?

Naturalne materiały

Na paryskich targach królowało wyraźnie usłojone drewno oraz rattanowe plecionki, z których robi się teraz nie tylko abażury lamp (bardzo ciekawe modele proponuje Good & Mojo) czy siedziska krzeseł i foteli (Zuiver), ale także płyciny drzwiczek komód i szafek (meble HK Living). Wyplatane z roślinnych włókien są również patery, kosze, osłonki na doniczki i przeróżne domowe ozdoby.

Nadal nie wychodzi z mody miły w dotyku welur, na co wskazują przedstawione na targach sofy i fotele marki, ale dołączają do niego inne, tak samo zachęcające do odpoczynku materiały tapicerskie, jak przypominające futro małej owieczki bouclé (zupełna nowość w meblarstwie!), a także tkanina do złudzenia przypominająca płótno na leżaki, wywołująca skojarzenia z wakacyjnym relaksem.

Metal nie znika, ale staje się mniej surowy, bo już nie jest czarny, tylko złoty – taką barwę mają m.in. stoliki kawowe. Bardziej przyjazne oblicze przybierają też lampy-żarówki, bo ich industrialny charakter łagodzi sąsiedztwo roślin. Na taki ciekawy pomysł wpadli producencie marki It’s about Romi i przedstawili przyciągające uwagę lampy połączone z kwietnikiem.

Organiczne kształty

Wydaje się, że prostopadłościenne bryły są w odwrocie. Teraz najmodniejsze meble i dodatki charakteryzują typowe dla natury łagodne krzywizny. Sofy i fotele mają zaokrąglone podłokietniki, przepastne siedziska i wysokie oparcia o łukowatych liniach, dzięki czemu są miłe dla oka i obiecują komfortowy wypoczynek. Formy niektórych mebli i dodatków wręcz dosłownie wskazują na naturalne inspiracje – na przykład przypominające muszle fotele.

Wiosenna kolorystyka

Jeśli chodzi o barwy, to holenderscy producenci również zaczerpnęli je z natury i zgodnie proponują niemal wszystkie elementy wyposażenia wnętrz w pastelowych odcieniach różu i oranżu, bieli, jasnych beżach, zieleniach, rozświetlonych niewielkimi akcentami złota. To bardzo pogodna paleta kolorystyczna i przez wszystkich dobrze tolerowana. Wywołuje nieodparte skojarzenia z budzącą się przyrodą, co nastraja optymistycznie i każdego wprowadza w dobry nastrój.

Motywy roślinne

W parze z delikatną, wiosenną kolorystyką idą subtelne wzory, które widnieją na poduszkach, naczyniach i dekoracjach ściennych. To przeważnie mocno uproszczone, jednobarwne kwiaty, wyraźnie odcinające się od tła albo liście w rozmiarze XXL, które były hitem ostatnich sezonów i – jak się okazuje – wciąż zajmują główną pozycję na liście wnętrzarskich przebojów.