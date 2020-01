Radaway na targach 4DD zaskoczy designem

Zachwycające, oryginalne, najwyższej jakości - takie są produkty Radaway. Będzie mógł się o tym przekonać każdy, kto odwiedzi stoisko marki podczas zbliżających się targów 4 Design Days. Wydarzenie to również okazja, by wziąć udział w prelekcjach eksperta Radaway, który przedstawi m.in. triki na zaaranżowanie łazienki idealnej.

Na efektownie zaaranżowanej przestrzeni Radaway zaprezentuje wiodące produkty oraz nowości z katalogu 2020. Piękne industrialne kabiny z czarnymi szprosami czy modele z eleganckimi złotymi detalami to tylko część z nich. Na stoisku zobaczyć będzie można również potencjał graweru laserowego oraz różne warianty szkła np. przyciągające wzrok szkło typu Mirror, które zademonstrowane zostanie na niestandardowej kabinie z serii Espera Pro. Na targach pojawią się też brodziki dostępne w programie „Na miarę”, które można dociąć do odpowiedniego kształtu względem indywidualnych potrzeb. To jednak nie wszystko. Niespodzianką będzie prototyp kabiny w zupełnie nowej odsłonie kolorystycznej.

Na stoisku będzie można również porozmawiać z przedstawicielami marki, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą rozwiązać problemy projektowe. Podczas wydarzenia odbędą się także prelekcje eksperta Radaway. W części dedykowanej profesjonalistom (7 lutego) regionalny kierownik sprzedaży, w branży od 20 lat, Damian Ślęczka zaprezentuje m.in. rozwiązania dotyczące kształtowania ofert. Z kolei w sobotę, 8 lutego, w ramach rozmów i prezentacji podpowie, jak urządzić nowoczesną łazienkę w bloku, zwracając uwagę na ograniczenia techniczne i prawne, koszty, błędy oraz materiały. Przedstawi triki na mały budżet i aranżowanie przestrzeni w duchu „zero waste”.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 6-9 lutego, stoisko nr 38.