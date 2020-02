Recykling i drugie życie opon

Większość z konsumentów uważa, że cykl życia opony kończy się wraz z jej zużyciem lub uszkodzeniem uniemożliwiającym dalsze użytkowanie. Wtedy pojawia się problem co z takim odpadem zrobić? Sprawa jest o tyle problematyczna, że opona do pełnego rozkładu potrzebuje ponad 100 lat i zawiera związki chemiczne, które w tym procesie mogą wnikać w strukturę gleby. Dodatkowym problemem są bardzo trudne do ugaszenia pożary składowisk opon, które mogą grozić katastrofą ekologiczną. Jakie jest zatem najlepsze rozwiązanie tego problemu? Recykling!

Liczba opon wprowadzanych na rynki całego świata z roku na rok wciąż rośnie. W Polsce w 2015 r. wynosiła ona 222 tysiące ton, natomiast w 2017 już 281 tysięcy ton. Są to zatem miliony opon, które po zakończeniu swojego drogowego żywota muszą zostać zutylizowane. Polskie przepisy nakazują by rocznie odzyskiwać zużytych opon minimalnie 75 proc. tonażu ogumienia wprowadzonego na rynek w roku poprzednim, z czego co najmniej 15 proc. musi zostać poddane recyklingowi materiałowemu.

Optymistyczna wiadomość brzmi - "robimy więcej niż ustawa przewiduje". W roku 2017 poziom odzysku sięgał aż 80,7 proc. z czego recyklingowi materiałowemu poddano 35,4 proc. Niestety w skali europejskiej nadal jesteśmy daleko od liderów jakimi są kraje skandynawskie z Danią na czele, w której recyklingowi materiałowemu podlega 100 proc. odzyskanych opon. Bliżej nam natomiast do Francji ze współczynnikiem 38 proc.

Oddam opony do recyklingu

Moje opony już do niczego się nie nadają i co dalej? Opcje mamy w zasadzie dwie. Pierwsza to oddajemy je do prawidłowej utylizacji w warsztacie gdzie dokonujemy wymiany. Tutaj niestety bardzo często napotykamy na problem bo prawo nie reguluje kwestii opłat i wiele warsztatów może naliczyć nam dodatkową opłatę z tego tytułu. Oczywiście nie jest to reguła i wiele punktów oferuje taką usługę za darmo i tak np. oponeo.pl oznaczyła takowe zielonym listkiem na swojej stronie warsztatów partnerskich. Druga możliwość to PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) gdzie w większości przypadków osoby prywatne mogą oddać zużyte opony od samochodów osobowych w liczbie czterech na rok. Te dwa sposoby dają nam gwarancje, że opony zostaną poprawnie zutylizowane i nie trafią na nielegalne wysypisko lub co gorsza do lasu.

Zużyte opony - surowiec w służbie gospodarki

W naszym kraju spora część zużytego ogumienia trafia do tak zwanego odzysku energetycznego jako substytut węgla. Z punktu widzenia ekologicznego jest to na tyle korzystne, że spalane w specjalistycznej aparaturze opony mają taką samą wartość energetyczną jak węgiel ale generują w tym procesie znacznie mniej CO2. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne bowiem znacznie bardziej korzystne pod względem ekologicznym i ekonomicznym jest wykorzystanie uzyskanych surowców (stali, tekstyliów i kawałków gumy) do wytworzenia nowych produktów.

Pozyskane surowce wtórne można użyć w różnych branżach w tym: budowlanej, przemysłu gumowego, poligraficznej, kolejowej. Jednym z ciekawszych zastosowań jest przetworzenie kawałków gumy na granulat, który poddać można procesowi pirolizy ciągłej. W ten sposób otrzymamy karbonizat (sadza zanieczyszczona), który oczyszcza się dzięki zaawansowanym technologicznie procesom zamienia się w sadzę techniczną. Należy zaznaczyć, że przemysł oponiarski jest nabywcą aż 75% światowej produkcji sadzy, która wykorzystywana jest do produkcji nowych opon. Jest to na tyle istotne, że produkcja sadzy tradycyjnymi metodami wytwarza bardzo duże ilość CO2. Korzystając z materiałów z odzysku emisje szkodliwych gazów można by obniżyć nawet sześciokrotnie.