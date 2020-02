Religia a architektura wnętrz

Nie bez znaczenia pozostaje otoczenie, które powinno dobrze spełniać swoją rolę również w aspekcie duchowym i z poszanowaniem zasad religii. Dobrze wie o tym Patrycja Zaczyńska i architekt z międzynarodowym doświadczeniem, która miała okazję projektować przestrzenie dla wyznawców największych religii świata. Jako architekt wielokrotnie podejmowała wyzwanie, jakim było łączenie często surowych wymogów religijnych z zasadami "lifestyle design" – projektowania na najwyższym poziomie.

REKLAMA

- Do bycia dobrym architektem nie wystarczy nawet najlepsze wykształcenie czy zdobyte uprawnienia. Przede wszystkim trzeba być otwartym na potrzeby klienta, posiadać zdolność słuchania. Wsłuchując się, możemy wyłapać nawet nienazwane i niewypowiedziane wprost myśli - mówi Patrycja Zaczyńska.

Dobre zrozumienie pozwala nie tylko dobrze zrealizować projekt, ale co więcej, zaskoczyć klienta pomysłami. To jak "szycie na miarę" – kreację dopasowujemy do wymagań, sylwetki i marzeń konkretnej osoby, jednocześnie bazując na ogromnym zapleczu wiedzy i zdobytego doświadczenia.

– Dopiero wyjazd i praktyka w Nowym Jorku uświadomiły mi, że uprawnienia czy wykształcenie nie wystarczają do tego, by dobrze odpowiadać na oczekiwania klientów. To właśnie tam po raz pierwszy zetknęłam się z potrzebą uwzględnienia w projektach religii i tradycji duchowych zleceniodawców. Tego nie nauczyły mnie studia. Mimo starannego wykształcenia to właśnie praktyka ukształtowała mój sposób rozumowania przestrzeni. Przestrzeni, którą kształtuje człowiek, jego zwyczaje, wiara, tradycje czy przyzwyczajenia – mówi Patrycja Zaczyńska.

Judaizm

Patrycja Zaczyńska projektowała między innymi dla społeczności żydowskiej w Nowym Jorku. To niezwykle interesujące doświadczenie stało się punktem wyjścia dla zrozumienia roli religii w życiu codziennym jej klientów. Patrycja projektowała nie tylko architekturę stricte religijną, jak synagogi, ale także przestrzeń mieszkalną ortodoksyjnych rodzin żydowskich. Domy czy apartamenty uwzględniające zasady religijne judaizmu okazały się prawdziwym wyzwaniem dla projektanta. Najwięcej obostrzeń dotyczyło kuchni. Konieczne bowiem okazało się stworzenie dwóch kuchni lub dwóch osobnych pomieszczeń czy wydzielonych stref do przygotowywania posiłków mięsnych i oddzielnie posiłków mlecznych. Jednocześnie ważne było zachowanie funkcjonalności i nowoczesnych trendów.

– W takim pomieszczeniu trzeba bardzo dobrze zaplanować przestrzeń. Przykładowo należy uwzględnić miejsce na dwa zlewy czy niezależne miejsca do przechowywania mięsa w oddzieleniu od przetworów mlecznych. Oczywiście takie projektowanie wymaga odpowiedniego budżetu, często bowiem stworzenie przestrzeni zgodnej z wiarą tak, jak w tym przypadku, oznacza podwójne koszty – opowiada Patrycja Zaczyńska.

Co ciekawe, ortodoksyjni Żydzi w swoich domach mają także kilka sypialni: osobna dla pana domu i osobna dla pani domu. Oddzielne sypialnie mają również dzieci: chłopcy i dziewczynki. Równie ważne i obwarowane regułami jest rozplanowanie toalety. Dla Żydów ważne jest, by umywalka była nie tylko w środku toalety, ale także poza nią.