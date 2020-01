Restauracja Forty - niezwykły projekt wnętrz i mebli stworzyło Studio Rygalik

Studio Rygalik zaprojektowało wnętrza i meble tej niezwykłej restauracji w Forcie Mokotów. Zabytkowe otoczenie połączono z naturalnymi, niemal surowymi materiałami i współczesnym wzornictwem.

REKLAMA

Już sama nazwa restauracji nawiązuje do miejsca, w którym się znalazła. Fort Mokotów, w którego sercu zlokalizowano nowy koncept gastronomiczny to systematycznie rewitalizowany obiekt, który w swojej bogatej historii pełnił już rolę zakładów radiowych czy wojskowych składów broni.

– Restauracja Forty mieści się w najbardziej charakterystycznym budynku Fortu Mokotów, do którego mamy szczególny sentyment. Jego rewitalizacja była czasochłonnym procesem, ale efekt jest naprawdę piękny. Dlatego szukaliśmy partnera, który tchnie w to miejsce nowego ducha, jednocześnie w pełni szanując jego historię, widoczną w ceglanych murach i betonowych posadzkach, a także podkreślając jego niepowtarzalną integralność z naturą. Udało nam się znaleźć restauratorów z niebywałą pasją, którzy nadali konceptowi kształt, ubrali go w piękne designerskie formy i zaproponowali kuchnię na najwyższym, światowym poziomie – komentuje Katarzyna Szymborska, Członek Zarządu grupy White Stone.

– Bardzo długo zastanawialiśmy się nad idealnym miejscem pod nasz kolejny projekt kulinarny, bo zależało nam, by było wyjątkowe i zarazem nieoczywiste. W Forcie Mokotów znaleźliśmy zabytkową architekturę, otoczoną magicznym ogrodem i bujną zielenią. Ingerencja w zabytkowe zabudowania została ograniczona tu do minimum, na każdym kroku widać dbałość o historię – niewiele jest takich miejsc w stolicy. Chcemy tę naturalność i organiczność przenieść również do wnętrza i do kuchni – sprawić, by przenikały się wzajemnie i razem tworzyły niepowtarzalny klimat – podkreśla Tomasz Czudowski, pomysłodawca i współwłaściciel restauracji Forty.

Za kompleksowy projekt wnętrza, w tym unikatowego, okrągłego baru, wyjątkowych mebli i oświetlenia odpowiada uznana pracownia Tomka i Gosi Rygalików – Studio Rygalik. Koncepcja opiera się na użyciu naturalnych, niemal surowych, pięknie niedoskonałych i szlachetnie starzejących się materiałów w połączeniu ze współczesnym wzornictwem. Zachowano charakterystyczne elementy architektury, takie jak czerwona cegła i podłoga w szachownicę, noszące ślady zużycia, a jednocześnie nadające niepowtarzalny klimat wnętrzu. Wyposażenie – od mebli po ceramikę – to w ogromnej mierze ręczna praca twórców i rzemieślników z Polski, w części skupionych także wokół polskiej, działającej międzynarodowo, marki TRE Product. Surowiec do produkcji drewnianych blatów i stołów został uzyskany z rozbiórki starych, zniszczonych stodół na południu Polski. Szklane elementy, w tym imponująca instalacja nad „stołem szefa”, powstały w jednej z najstarszych europejskich hut szkła, wykonali ją doświadczeni hutnicy – Jakub Kwarciński i Peter Glosik. System oświetleniowy, który ma swoją premierę we wnętrzach restauracji Forty, został zaprojektowany przez Tomka Rygalika dla polskiej marki Chors i wykorzystuje elementy z litego szkła wykonane przy współpracy ze znaną, polską projektantką Agnieszką Bar. A to wciąż tylko niektóre z autorskich dzieł polskich projektantów.