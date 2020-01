Rola wizualizacji w procesie projektowym

Jak ważne są dobre wizualizacje w procesie projektowym i jak w zrozumiały sposób przedstawić je inwestorowi, zapytaliśmy Agę Kobus i Grzegorza Goworka, projektantów ze Studio O.

Jak ważne są dla waszych klientów wizualizacje?

Aga Kobus: Nie wyobrażamy sobie bez nich projektu. Nawet jeśli klient mówi, że ich nie potrzebuje i tak stawiamy model 3D i wykonujemy wizualizacje. Nie spotkaliśmy się jeszcze, żeby inwestor mógł wyobrazić sobie wnętrze bez wizualizacji. Co więcej, dzięki nowym technikom oświetlania i cieniowania jesteśmy w stanie uzyskać dzięki nim realizm porównywalny do prawdziwego zdjęcia wnętrza, czy budynku.

Ile trwa proces ich przygotowania w rozbiciu na projekt bryły i wnętrz?

Aga Kobus: Wizualizacje, które robimy sami, są częścią składową procesu projektowego i zajmują stosunkowo mało czasu, około jednego dnia na pomieszczenie w przypadku projektu wnętrza. Jeśli chodzi o bryły, proces jest dłuższy - pomijając prace nad koncepcją, sam proces stawiania modelu i pracy na wstępnymi kadrami może zająć dwa dni. Samo postawienie modelu nie jest problemem, jednak renderowanie jednego kadru, zależnie o stopnia komplikacji detali, może potrwać od kilku do kilkunastu godzin.

Czy ich koszt jest włączony w kosztorys projektu, czy płatny dodatkowo?

Aga Kobus: Wizualizacje wykonywane przez Studio O. są zawsze wliczone w koszty projektu. Czasem zlecamy na zewnątrz skomplikowane wizualizacje skończonych koncepcji, które nie ulegną zmianie i wtedy jest to płatne dodatkowo.

O jakie wizualizacje proszą teraz najczęściej klienci? Czy są jakieś zauważalne trendy?

Grzegorz Goworek: Zawsze to my sami narzucamy standard wizualizacji, na akceptowanym przez nas i klienta poziomie. Wizualizacje fotorealistyczne proponujemy przede wszystkim deweloperom lub klientom, którzy chcą mieć portfolio swojego wnętrza lub budynku przed jego realizacją. Profesjonalne wizualizacje to także sztuka, więc wielu profesjonalistów ma swój własny styl. Przedstawianie na wizualizacjach brył w odsłonie nocy, spowitych światłem księżyca, aranżacji jesiennych, z nieco melancholijnie opadającymi liśćmi lub zimowych, obsypanych śniegiem, jest już wręcz normą. Swój styl można wyrazić koncentrując się na charakterystycznych filtrach nakładanych na kadr lub poprzez specyficzne wypełnianie kadru niczym malarz. Atmosfera samego kadru też się liczy - od hiper przyjaznej z żywymi dziennymi kolorami, do tajemniczej, z wykorzystaniem wiatru podrywającego ruchome detale kadru.