Signify stawia na zrównoważony rozwój

Signify już z końcem 2020 roku jako jedyna firma z tego sektora będzie w 100 proc. neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Ten i pięć innych celów zostało wpisanych w program zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze życie, lepszy świat”. Zmieniając sposób, w jaki tworzone i wykorzystywane jest światło, firma chce poprawić życie konsumentów i mieć pozytywny wpływ na planetę.

Signify od lat konsekwentnie realizuje misję tworzenia jaśniejszego życia i lepszego świata. Jej cele są realizowane w oparciu o dwa filary tj. zrównoważonych przychodów i zrównoważonych działań. Tylko w ciągu 2018 roku firma zmniejszyła swój ślad węglowy o 49 proc. i wygenerowała 79 proc. swoich przychodów z energooszczędnych produktów, systemów i usług (przez dostarczenie ponad 2 miliardów lamp i opraw LEDowych do różnego rodzaju realizacji), a także pozyskuje 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce ze źródeł odnawialnych. Pełny program ma zostać zrealizowany do 2020 roku i już w 3 kwartale 2019 roku wszystkie cele były w fazie końcowej.

Odpowiedzialność za każde działanie

Zrównoważony rozwój stanowi podstawę wszystkich podejmowanych zadań operacyjnych. Od tworzenia miejsc pracy po produkcję i transport są wprowadzane zmiany w celu optymalizacji działań. Z tego powodu m.in. powstał dokument Sustainable Packaging Material Policy, który opisuje wymagania dla dostawców opakowań w zakresie np. zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

By akcelerować wspomnianą wcześniej 100 proc. neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2020 roku, już teraz firma ograniczyła zastosowanie jednorazowych plastikowych opakowań w biurach, zmniejszyła ilość podróży służbowych i zastosowała w budynkach energooszczędne oświetlenie oraz zintegrowane systemy, które pozwalają na optymalizację zużycia energii.

Co więcej zredukowała do zera odpady przekazywane wcześniej na składowiska z zakładu w Bielsku-Białej. Fabryka wprowadziła nowy system zbiórki odrzutów, a także zmieniła odbiorcę materiałów i obecnie są one poddawane przeróbce, i ponownie wykorzystywane.

Razem możemy więcej

Działania w ramach strategicznego, długofalowego programu zrównoważonego rozwoju są realizowane również na większą skalę we współpracy z innymi podmiotami m.in. z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), a dokładnie z Global Compact Network Poland oraz Centrum UNEP/GRID Warszawa, dwukrotnie podczas akcji „Zielona wstążka dla planety” czy z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie wspólnie został przygotowany raport „IoT w Polskiej Gospodarce”. Liczne partnerstwa na skalę lokalną i globalną pozwalają realizować ambitne cele i wspierać światową gospodarkę. Tylko dzięki współpracy można snuć śmiałe plany dotyczące szerokiego dostępu do niedrogiej i czystej energii (SDG 7), zrównoważonych miast i społeczności na skalę globalną (SDG 11). Odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12) czy działań w ramach ochrony klimatu (SDG 13).