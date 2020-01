Skandynawski design w industrialnym otoczeniu. Zobacz wnętrza niezwykłego biura

Wystrój monachijskiej siedziby KERN Innovations to doskonały przykład udanego mariażu starego z nowym. Projektanci firmy BoConcept połączyli klasyczny industrializm z innowacyjnym podejściem, wykorzystując w aranżacji odrestaurowane wyposażenie stacji transformatorowej z początku XX wieku i współczesny duński design.

Niekonwencjonalne myślenie, multidyscyplinarność, nieszablonowość w działaniu, a przede wszystkim kreatywność – ten zestaw cech najlepiej określa KERN Innovations. W siedzibie firmy w Monachium rodzą się twórcze wizje z pogranicza architektury, technologii i designu. Ich powstawaniu sprzyja przemyślana aranżacja przestrzeni biura, której istotny element stanowią meble marki BoConcept, która jednocześnie odpowiada za projekt wnętrz.

Zapytany o to, czym zajmuje się KERN Innovations jej założyciel – Markos Kern, najchętniej używa określenia „multidyscyplinarne laboratorium kreatywne”. Tę ideę dobrze odzwierciedla biuro firmy. Od progu widać tu wyraźną dominację industrialnej stylistyki. Niestandardowa wysokość pomieszczeń, przemysłowa posadzka epoksydowa przypominająca lastryko, czarne stalowe konstrukcje, a także inne elementy przemysłowej tradycji zostały twórczo potraktowane przez projektantów do stworzenia przestrzeni przyjaznej do pracy, a zarazem pobudzającej kreatywność zespołu.

Szczególną uwagę zwraca sala konferencyjna, w której aż iskrzy od pomysłów. Wszystko za sprawą odrestaurowanego wyposażenia stacji transformatorowej z początku XX wieku. Dawne oryginalne urządzenia miernicze, tablice kontrolne i pulpity sterownicze znalazły dziś swoje miejsce w biurze nowoczesnej firmy śmiało patrzącej w przyszłość. W tak zaaranżowanej przestrzeni doskonale odnalazł się także duński design spod znaku BoConcept. Ergonomiczne krzesła Adelaide oraz minimalistyczny stół Torino zapewniają pracownikom wygodę nawet podczas długich narad, a przy tym świetnie uzupełniają stylowy design wnętrza.

Meble i dodatki duńskiej marki odnajdziemy też w innych częściach biura. Proste, ponadczasowe formy oraz przemyślane rozwiązania funkcjonalne krzeseł, stołów i lamp dobrze sprawdzają się w strefie pracy. W przestrzeniach wspólnych projektanci zdecydowali się na zastosowanie ciepłej kolorystyki utrzymanej w palecie barw ziemi, po to, by złagodzić surowość industrialnej przestrzeni i nadać jej zrównoważony, spokojny ton. Miękka, łagodnie zaokrąglona pomarańczowo-musztardowa sofa Miami zestawiona z fotelami Veneto o opływowym kształcie, stolikiem kawowym Madrid oraz okrągłym dywanem Dimas, ręcznie wykonanym z kawałków skóry, złożyły się na elegancką i komfortową przestrzeń recepcji, która zaprasza do relaksu. Domową przytulność wprowadzają też do siedziby niemieckiej firmy naturalne rośliny, licznie rozmieszczone w korytarzach i częściach wspólnych biura.