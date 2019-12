Sofitel Wroclaw Old Town z wyjątkową wystawą. Powstała we współpracy ze szkołą arystycznego projektowania ubioru

Art de Noël, czyli celebracja Bożego Narodzenia jest dla Sofitel Hotels & Resort jednym z najważniejszych wydarzeń. Przybierając w tym roku magiczny i niepowtarzalny motyw przewodni w postaci Christmas Couture nawiązujący do francuskich korzeni Sofitel oraz filozofii Live the French Way, pokazała, że moda ma wiele wymiarów i na święta może obejmować również wystrój hoteli. O krok dalej poszedł Sofitel Wroclaw Old Town, który poza niebanalnymi, pełnymi modowych skojarzeń dekoracjami zaprasza również gości hotelowych oraz mieszkańców Wrocławia na wyjątkową wystawę ubrań z kolekcji „Oculus” autorstwa Alexandry Kustra. Postała ona we współpracy z krakowską Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU.

REKLAMA

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia gościom Sofitel Wroclaw Old Town upłyną nie tylko w wyjątkowej rodzinnej atmosferze. Wszystko za sprawą niezwykłej, świątecznej dekoracji, jaką niemal na każdym kroku dostrzec można w hotelowych wnętrzach. Tych, którzy choć na chwilę zdecydują się wstąpić do Sofitel Wroclaw Old Town witać będzie niezwykła choinka w kształcie sukienki z długim trenem. Jej wygląd inspirowany był światem Haute Couture, dzięki któremu dostrzec można obecną w hotelu francuską radość z życia, a także doświadczyć ponadczasowej elegancji. Pozostałe, widoczne w Sofitel Wroclaw Old Town dekoracje podkreślają ścisłe powiązanie z modą – łączy je zabytkowa maszyna do szycia i stojąca na niej tiulowe choinki. Całość dopełniają także bombki w kształcie flakoników z perfumami i imitujące perełki dekoracje.

Duch Notre Dame w Sofitel Wrocław Old Town

To jednak nie wszystkie atrakcje, jakie dla swoich gości i osoby odwiedzające hotel przygotował Sofitel Wroclaw Old Town. Wybierając się na świąteczny spacer po ulicach wrocławskiej starówki warto choć na chwilę zajrzeć do środka hotelu i obejrzeć niezwykłą, przygotowaną przez Alexandrę Kustra, absolwentkę Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU w Krakowie wystawę ubrań z kolekcji Oculus. Inspiracją do jej powstania była paryska katedra Notre Dame. Zwiewne, lejące i miękkie tkaniny nawiązują do ubioru świętych z witraży katedry. Wszystko utrzymane jest w mrocznej, oddającej klimat sakralny kolorystyce oraz dodającemu tajemniczości fioletowi. Okrągłe kształty i konstrukcja bezpośrednio nawiązują do wyglądu witraży i rozet w katedrze. Plisowania i odkryte ramiona natomiast podkreślają kobiecość i zmysłowość. Łącząc elementy, kultury i mody, wystawa doskonale wpisuje się w filozofię marki Sofitel zapraszając gości do świata nowoczesnego francuskiego Art de vivre.

Wystawa kolekcji Oculus Alexandry Kustra, absolwentki Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU w Krakowie, dostępna jest dla oglądających do 6 stycznia 2020 r. Wstęp i możliwość zapoznania się z twórczością artystki jest bezpłatny.

Posiadająca międzynarodową renomę Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, przy współpracy której odbywa się wystawa, od 25 lat kształci projektantów mody. Przy SAPU funkcjonuje Fashion College. Zajęcia odbywają się tam w języku angielskim dla studentów z wielu krajów świata. Szkoła od 10 lat organizuje również Cracow Fashion Week. Odbywa się wtedy pokaz dyplomowy absolwentów, prezentowane są kolekcje innych europejskich ośrodków kształcących projektantów mody. W krakowskich szkołach artystycznych można również uczyć się fotografii, projektowania wnętrz, aktorstwa, choreografii oraz visual merchandisingu.