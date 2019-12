Śródziemnomorskie ciepło i blask. Nowa restauracja Treinta y Tres zachwyca designem

Nie minął jeszcze miesiąc od otwarcia Arco, a na 33. piętrze Olivii Star w Gdańsku została otwarta druga restauracja Treinta y Tres. Wnętrza restauracji przygotowane zostały przez Tarruella Trenchs Studio z Barcelony, tę samą, która była odpowiedzialna za wnętrza Arco by Paco Pérez. Mają przywodzić na myśl śródziemnomorskie ciepło i blask. Zostały przygotowane z wykorzystaniem jasnych barw sprowadzanego z Hiszpanii kamienia, a także drewna orzechowego.

Otwierając Arco by Paco Pérez inwestor już miesiąc temu zapowiedział otwarcie również drugiego konceptu gastronomicznego na 33. piętrze najwyższego w Polsce Północnej budynku. Jak mówi Rafał Marcyniuk, członek zarządu Olivia Star Top otwierana nowo restauracja Treinta y Tres to propozycja dla wszystkich, którzy na co dzień szukają najwyższej klasy gastronomii, jednak w wydaniu mniej oficjalnym niż w sąsiedniej restauracji Arco. - Używając metafory - wyjście do Arco, możemy porównać z wizytą w operze lub filharmonii, Treinta y Tres to koncert zagrany przez tych samych wybitnych muzyków, ale repertuar i atmosfera mniej formalna. To miejsce, do którego można przyjść na biznesowy lunch czy kolację w gronie przyjaciół. Również pod względem cenowym restauracja oferuje szerszy wachlarz cen, ponieważ ceny hiszpańskich przekąsek rozpoczynają się już od 20 zł. Restauracja pod względem jakości kuchni, nie odstępuje Arco – mówi Rafał Marcyniuk. Różni się charakterem i odmiennym podejściem do celebracji posiłku

Nad ofertą gastronomiczną restauracji czuwa ten sam zespół utytułowanych mistrzów, co w restauracji Arco, jednak nie jest to gastronomia z rodzaju autorskiej sztuki fine dining. Potrawy są również przygotowywane z wykorzystaniem świeżych produktów, sprowadzanych codziennie z całego świata. Jesteśmy stałymi rezydentami gdańskiego lotniska, z którego codziennie odbieramy świeże ryby, owoce i owoce morza, sprowadzane przez zaufanych dostawców, w kilku krajach Europy – mówi Krzysztof Dembek, członek zarządu Olivii Star Top. Czasem nad ranem telefonicznie jesteśmy informowani przez rybaków z Hiszpanii, że udało im się złowić wyjątkowy gatunek ryby i już o 9 odbieramy je z terminala cargo w Rębiechowie.

Jedną z kluczowych części restauracji jest wyjątkowy bar, czekający na gości na wejściu na 33 kondygnację Olivii Star. Jego charakter został przygotowany w sposób, który już od wejścia buduje pozytywne emocje, zaprasza do interakcji i pobudza. Z tego powodu został umieszczony centralnie. Wokół niego na gości czekają krzesła, a lustrzany sufit potęguje podniebne wrażenia czekające na każdego, kto da się zaprosić do skosztowania oferty baru. - Do jego prowadzenia zaprosiliśmy najlepszego specjalistę w Polsce, Karola Onyszko, który odpowiadał za dobór alkoholi, jak i stworzenie wyjątkowej karty autorskich koktajli, inspirowanych najwyższymi budynkami świata – mówi Krzysztof Dembek.