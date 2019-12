Starbucks z debiutem w Zielonej Górze

Starbucks otwiera 72. kawiarnię – tym razem w galerii handlowej Focus Mall w Zielonej Górze. Otwarcie w nowej lokalizacji jest częścią strategii rozwoju zakładającej obecność marki także w mniejszych miastach. Lokal w Zielonej Górze będzie dostępny dla gości jeszcze przed Nowym Rokiem.

Już w najbliższy poniedziałek (30 grudnia), na dzień przed Sylwestrem, mieszkańcy Zielonej Góry będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – otwarciu pierwszej kawiarni Starbucks w mieście. Nowy lokal o powierzchni 117,06 mkw. będzie mieścił się w centrum handlowym Focus Mall przy ul. Wrocławskiej 17 i zaoferuje gościom ponad 60 miejsc siedzących (45 wewnątrz i 22 na patio). Do dyspozycji odwiedzających kawiarnię będzie także bezpłatne Wifi. Wejście do kawiarni będzie możliwe wyłącznie od zewnątrz galerii.

- Otwarcie pierwszego lokalu Starbucks w Zielonej Górze to dla nas ważne wydarzenie. Cieszymy się, że po tylu latach nareszcie możemy zaprosić Zielonogórzan na otwarcie i razem z nimi rozpocząć Nowy Rok. Mam nadzieję, że 2020 przyniesie nam wszystkim dużo radości, a nasza kawiarnia szybko zyska sympatię i stanie się jednym z ulubionych punktów na lokalnej mapie – mówi Kasia Pijanowska, Brand Manager Starbucks Polska.

Otwarcie nowego lokalu Starbucks odbędzie się o godzinie 10:00. Każdy z gości, który tego dnia odwiedzi kawiarnię otrzyma zamówiony napój w wielorazowym kubku. Natomiast na tych, którzy posiadają już własny ulubiony kubek i przyjdą razem z nim, będzie czekała zniżka 1 PLN w ramach akcji Bring Your Own Tumbler, która zachęca gości do proekologicznych zachowań i rezygnacji

z jednorazowych kubków.