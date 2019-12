Storytelling stwarza unikatowe doświadczenie dla klienta - Magdalena Federowicz-Boule

- Storytelling w architekturze wnętrz pozwala stworzyć niepowtarzalne idee i pomysły, unikatowe doświadczenie dla klienta, kreuje nową, perspektywiczną przestrzeń - mówi architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend. W rozmowie z nami opowiada o trendach w projektowaniu wnętrz hotelowych, nagrodzonym European Property Award projekcie wnętrz hotelu Metropolo by Golden Tulip i storytellingu w architekturze.

Jakie były podstawowe założenia projektu wnętrz hotelu Metropolo by Golden Tulip? Co stanowiło priorytet, a co największe wyzwanie?

Magdalena Federowicz-Boule: Jest to projekt w którym chcieliśmy połączyć dwie kultury: europejską i chińską. W projekcie szukamy różnic kulturowych i cech wspólnych, chodzi tu nie tylko o architekturę i design ale również tradycje i inspiracje. Ważne tu były kolory , tekstury, zapachy. Widoczne są również nawiązania do chińskiego art deco.

Design powinien działać na wszystkie zmysły i np. wchodząc do hotelu przy recepcji klient może zostać poczęstowany chińską herbatą.

Czym powinien się charakteryzować dobry projekt wnętrz hotelu? Czy są jakieś wspólne mianowniki, które pozostają bez zmian niezależnie od indywidualnych cech konkretnego projektu?

Projekt dobrego hotelu powinien wywoływać w kliencie emocje, poprzez design. Ponadto połączenie designu i funkcji jest bardzo ważne, bowiem dobry design nie wystarczy jeśli nie będziemy rozumieli funkcji hotelowej. A ta w ostatnim czasie bardzo ewoluuje.

Widzimy ,że właściciele hoteli nie sprzedają już tylko pokoi, ważne jest lobby, recepcja, bar i restauracja. To przestrzenie, które powinny się przenikać i zachęcać klienta do spędzania czasu w hotelu. Widzimy, że przestrzenie publiczne ewoluują i stają się prawdziwym miejscem spotkań.

Lobby oraz bary są kluczowymi miejscami – to one decydują o wyborze hotelu przez gościa. Strefa lobby jest sercem hotelu, zasadniczo ma więcej niż jedną funkcję, dlatego też powinna być kreatywnie podzielona, tworzyć przestrzenie służące różnym celom. Powinna ona kreować wyjątkowe doświadczenia i wspomnienia a przede wszystkim, zapewniać gościom nie tylko to, czego potrzebują, ale również coś więcej niż chcieliby otrzymać.

Projekt Metropolo by Golden Tulip wkomponował inspiracje kulturą Wschodu, wnętrza hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto inspirowane są miejskimi legendami. Czy lubicie Państwo projektować w oparciu o takie light-motywy?

Tak, kochamy projekty z historią, storytelling. Staramy się, aby każdy projekt miał swoją indywidualność i duszę. Hotel Ibis Styles w Lublinie opowiada historie legend lokalnych, które zostają przetransponowane w śmieszne opowieści, street-art, grafiki.

Storytelling w architekturze wnętrz pozwala stworzyć niepowtarzalne idee i pomysły, unikatowe doświadczenie dla klienta, kreuje nową, perspektywiczną przestrzeń.

Rozmawiała Anna Sołomiewicz