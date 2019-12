Studio Izabela Bołoz wprowadza sztukę i design w świat dziecięcej zabawy

Izabela Bołoz, kuratorka designu, projektantka miejskich instalacji, rzeźb i obiektów architektury miejskiej wyszła naprzeciw potrzebom najmłodszych odbiorców sztuki przygotowując oryginalne i zaskakujące projekty artystycznych instalacji i stref zabaw w ramach nowo powołanej do życia marki totutam.

Fascynacja projektowaniem dla dzieci zrodziła się z miłości do designu, dobrze zaprojektowanych przestrzeni i do spontanicznej, niczym nieograniczonej zabawy. Projekty dla dzieci Izabeli Bołoz to starannie przemyślane koncepcje, uwzględniające kontekst miejsca, do którego są przeznaczone i bogate w nietypowe rozwiązania zabawowe. Świetny design, wyraziste kolory, zabawa formą, wielość motywów i materiałów przyciągają wzrok, inspirując zarówno dzieci, jak dorosłych. Niepowtarzalny charakter urządzeń i instalacji ma za zadanie rozbudzić kreatywność i zapewnić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. Ogromnym atutem atrakcyjnych wizualnie placów zabaw jest również edukacja estetyczna. Czyż nie najlepszym sposobem na uwrażliwienie dzieci na sztukę jest zapewnianie im pięknego, dobrze zaprojektowanego otoczenia do zabawy?

Dzieło malarza

Na tarasie Galerii Młociny w Warszawie powstał projekt instalacji artystycznej Dzieło malarza, który jest fantazyjnym połączeniem dzieła sztuki, rzeźby, interaktywnej instalacji, placu zabaw dla dzieci i strefy odpoczynku na świeżym powietrzu.

Punkt orientacyjny w przestrzeni

Punktem wyjścia dla projektantki i inwestora było stworzenie miejsca dla dzieci i dorosłych, które swoim charakterem wyróżni się na tle innych przestrzeni, zainteresuje niespotykaną dotąd formą. Instalacja stała się punktem orientacyjnym w przestrzeni i miejscem spotkań. Opowiada historię, inspiruje dzieci do zabawy, uruchomia wyobraźnię i oddziałuje na różne zmysły. Nie jest to zwykłe miejsce. Pojęcie strefy do relaksu i zabawy wywrócone jest tu do góry nogami, dosłownie i w przenośni. Rezygnacja z dobrze znanych urządzeń na rzecz nieoczywistych form ma za zadanie skłonić do kreatywnej zabawy i intuicyjnego przebywania ze sztuką.

Pomysłowa scenografia



- Zależy nam, by instalacja dawała dzieciom frajdę z zabawy w niekonwencjonalnej scenografii. Kto powiedział, że plac zabaw ma zawsze wyglądać tak samo? Dzieci są wspaniałymi odbiorcami sztuki. Na pewno warto tworzyć dla nich nietypowe, pobudzające wyobraźnię miejsca. Zależy nam na budowaniu świadomości estetycznej wśród dzieci, aby rozbudzać ich wyobraźnię i wrażliwość – mówi projektantka.

Charakterystycznym, centralnym punktem strefy jest gigantyczne, przerysowane w proporcji żółte wiadro, z którego wylewa się farba. Wypływająca z wiadra niebieska plama farby jest równocześnie zjeżdżalnią dla dzieci. Rączka wiadra pełni funkcję rurki do podciągania się i kręcenia, zaś jego denko to ścianka do wspinaczki. Częścią instalacji jest również pędzel, jakby porzucony przez malarza - olbrzyma, który nie dokończył swojego dzieła. Pędzel jest miejscem do siedzenia i relaksu dla dorosłych, dzieci inspiruje do różnorodnej zabawy- skakania, turlania się, chowania. Niebieskie kleksy z namalowanymi cyferkami to niekonwencjonalna interpretacja typowej, podwórkowej gry w klasy.