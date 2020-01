Sukces polskiej marki z branży designu na Kickstarterze

Od startu projektu w grudniu 2019 wystarczył miesiąc, aby marka Candellana, która promuje swój nowy pomysł - Lizzio osiągnęła zamierzony cel zebrania środków od amerykańskich inwestorów na rozwój swoich produktów.

Polska firma z branży designu osiągnęła znaczący sukces na amerykańskim rynku. Innowacyjny produkt, jakim jest koncept stylowej bazy pasującej do wnętrza i wymiennych wkładów świecowych, których zapachy można swobodnie zmieniać zachwycił amerykańskich klientów. W czasie trwania kampanii na Kickstarterze wpłacili na nią ponad 10 tys. dolarów!



Od startu projektu w grudniu 2019 wystarczył miesiąc, aby marka Candellana, która promuje swój nowy pomysł - Lizzio osiągnęła zamierzony cel zebrania środków od amerykańskich inwestorów na rozwój swoich produktów. Unikalny design i ekologiczne przesłanie kryjące się za świeczkami Lizzio znalazły wsparcie za oceanem i zostały docenione przez wrażliwych na piękno, jak i świadomych potrzeb zrównoważonego rozwoju konsumentów ze Stanów Zjednoczonych.

Lizzio Skull z wyjątkowymi zapachami, które można zamienić w elegancką dekoracyjną doniczkę

Nic dziwnego, bowiem Lizzio to małe dzieło sztuki zachwycające swoim designem, ale także różnorodnością zapachów, jakich można doświadczyć. Dzięki ekspresyjnym stylistycznie bazom i wymiennym wkładom świecowym można przy każdej okazji wykreować zupełnie inny klimat dopełniający koncepcję wnętrz zarówno pod kątem estetyki jak i zapachu. Ponadto Lizzio to produkt ekologiczny, wykonany z najlepszych materiałów w duchu zrównoważonego rozwoju. Dzięki wymienności wkładów jest on wielokrotnego użytku. Ponadto do każdej świecy dołączana jest kompozycja nasion ziół po to, by po zużyciu zapachowych wkładów przemienić puste pojemniki wsadów Lizzio w mini, ekskluzywne doniczki z ziołami.

To wszystko idealnie wpasowało się w gusta amerykańskich inwestorów i pozwoliło na szybki sukces kampanii na Kickstarterze.

– Idea eko-hedonistycznego podejścia do sprawienia sobie przyjemności zakupem wyjątkowego, pięknego przedmiotu połączonego ze świadomą ekologią świetnie pasowała do amerykańskiego rynku i stylu życia Amerykanów – mówi założyciel Lizzio by Candellana, Marek Kaliński.

Pięknie zaprojektowany, mający różne zastosowania produkt, przemyślany design, ekologiczne przesłanie oraz wzorowo przeprowadzona kampania na Kickstarterze, doprowadziły do sukcesu polskiej marki na rynku amerykańskim. Dzięki inwestorom firma może teraz przystąpić do produkcji i tworzenia nowych podbijających amerykańskie serca unikalnych świec.