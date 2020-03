Światła wielkich miast. Oto najnowsza kolekcja lamp inspirowana miastami

Citylights - taką nazwę ma kolekcja lamp holenderskiej marki It's About RoMi, do której stworzenia inspiracji projektantom dostarcza klimat wielkich miast z całego świata. Te designerskie produkty świetnie pasują do nowoczesnych wnętrz.

Co roku marka proponuje nowe linie wzornicze, nazwane kolejnym miastem lub uzupełnia już istniejące o nowe lampy. Zdecydowana większość linii It's About RoMi oferuje różne źródła światła – lampy sufitowe, ścienne, stołowe i podłogowe, dzięki czemu można zaplanować spójne wzorniczo, kompleksowe oświetlenie wnętrza, tak by w zależności od potrzeb i sytuacji móc swobodnie regulować jego intensywność, zrobić np. pełną iluminację albo nastrojowy półmrok. A co przygotowała marka na ten rok?

Nie mogło zabraknąć Amsterdamu, ale jest też Warsaw

Amsterdam to linia lamp z lakierowanego na czarno metalu, w skład której wchodzą modele sufitowe, ścienne, podłogowe i stołowe z kloszami metalowymi, szklanymi i tkaninowymi do wyboru. Bardzo ciekawa jest ich konstrukcja. Otóż, wszystkie, łącznie z wieloramiennym żyrandolem, mają regulowane ramiona, tak by można było skierować strumień światła tam, gdzie akurat jest potrzebny.

W linii Florence są tylko lampy ścienne i sufitowe (z abażurem lub bez). Ścienne mają półkę, gniazdo usb i dodatkową lampkę na elastycznym ramieniu, którą łatwo ustawić tak, jak się chce. Ten model zapewni nie tylko dobre światło do czytania przed snem, ale i zastąpi szafkę nocną. Sufitowe lampy zintegrowane są natomiast z kwietnikiem.

Można powiedzieć, że Izmir to linia rozwojowa, bo na razie składa się z jednego żyrandola, instalowanego bezpośrednio do sufitu. To bardzo ciekawa lampa o nietypowym kształcie z trzema czarnymi ramionami, na końcu których są zamontowane ruchome klosze ze złotymi wnętrzami. Odpowiednio ustawione, dobrze oświetlą wszystkie kąty w pomieszczeniu.

Marseille to lampy sufitowa, ścienna i podłogowa o obłej formie, o idealnie wyważonych proporcjach. Są oferowane w trzech odcieniach: terra, piaskowym i czarnym. Można zdecydować się na wszystkie rodzaje lamp w jednym kolorze albo pomieszać barwy.

W linii Montreux mamy lampy podłogową, stołową i sufitową do wyboru w dwóch kolorach: czarnym i beżowym. Mają minimalistyczny design, ale zwracają uwagę.

Zaś w linii Toulouse znajdują się tylko lampy stojące – podłogowa i stołowa. Wykonane z metalu w złotym kolorze i marmuru, wpisują się w najmodniejsze trendy wnętrzarskiej mody. Co więcej, są na tyle uniwersalne, że doskonale odnajdą się w aranżacjach w różnych stylach, nie tylko nowoczesnych.

Co ciekawe, w linii Warsaw są wszystkie rodzaje lamp – i podłogowe, i ścienne, i sufitowe, i stołowe. Mają idealnie kuliste klosze z przezroczystego szkła i podstawy z metalu lakierowanego na czarno lub złoto do wyboru oraz marmuru w przypadku modelu podłogowego. To piękne projekty! Możemy być dumni, że stolica naszego kraju zainspirowała holenderskich designerów do ich stworzenia.

Zurchi to lampy podłogowa, stołowa i ścienna z lakierowanego na czarno lub biało metalu mają oszczędne, a jednak na tyle intrygujące formy, że odnajdą się w każdym, zaaranżowanym w nowoczesnym stylu salonie. We wszystkich modelach z tej linii można regulować kąt padania światła, dzięki czemu nadają się też do oświetlenia miejsca pracy.

Wszystkie produkty możemy zamówić w BM Housing.