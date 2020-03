Tak będzie wyglądało nowe wnętrze Areny Poznań. Będzie elegancko i minimalistycznie!

Elegancka, minimalistyczna, nawiązująca do tradycji - tak będzie wyglądać po przebudowie Hala Sportowo-Widowiskowa Arena Poznań. Zachowując swój historyczny charakter, zyska nowoczesne i funkcjonalne wnętrze. Za projekt nowej Areny Poznań odpowiada pracownia CDF Architekci, natomiast za aranżację wnętrz - firma DOT z Poznania.

Przystępując do prac, architekci przeanalizowali kolorystykę i formę, obecne w hali w latach 70. i postawili na ich kontynuację poprzez detale. Zostaną one wykonane na nowo, zmieniając swoją jakość i nawiązując do współczesnych rozwiązań. Projekt stawia na elegancki, ponadczasowy minimalizm. W zewnętrznym wyglądzie budynku dominować będą stal, beton i szkło. Projekt zakłada też pozostawienie w niezmienionej formie elewacji budynku. Nawet liternictwo wykorzystane w systemie identyfikacji obiektu jest inspirowane oryginalną typografią Areny Poznań.

- W pracach architektonicznych przyświecała nam koncepcja połączenia czasów minionych z tym co obowiązuje współcześnie - mówi Karol Fiedor, architekt i prezes biura projektowego CDF Architekci. - Zmodernizowana i rozbudowana Arena niesie ze sobą nową jakość na kolejne dekady. Obiekt zyska nowatorskie, dodatkowe funkcje.

Gra światła i szarości

W środku zastosowano kolorystykę biegnącą od szarości, poprzez odcienie grafitu aż do czerni. Wewnątrz Areny Poznań ważne będzie oddziaływanie światła scenicznego, które w trakcie koncertów będzie modelowane. Widz ma czuć się komfortowo i przytulnie. Dlatego zastosowane rozwiązanie wykreuje mocno doświetloną jasną przestrzeń, która prowadzić będzie do wnętrza hali. Obiekt będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, a odpowiednio dobrane oświetlenie doprowadzi każdego do właściwego rzędu.

- W architekturze obiektu postawiliśmy na minimalizm. Ludzie, którzy wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w Arenie, będą wypełnieniem tej przestrzeni, to oni mają tworzyć koloryt miejsca. Dodatkowym istotnym elementem będzie umiejętne operowanie światłem i akcentami oświetlenia. System komunikacji wizualnej oraz zastosowanie prostych schematów pomoże odnaleźć się widzom w Arenie - opowiada Karol Fiedor.

Arena - poziom po poziomie

Wejście do Areny Poznań od strony placu Olimpijskiego zostanie obniżone w stosunku do obecnego. Zyska formę amfiteatru, który następnie poprzez lobby zaprowadzi uczestników wydarzeń na kondygnację "- 1". Przestrzeń, w której będzie miejsce na gastronomię, będzie obszarem spotkań przed imprezami. Amfiteatr z charakterystycznymi stopniami będzie otwarty na co dzień, nawet jeśli w Arenie Poznań nie będą się odbywać żadne wydarzenia. W ten sposób miasto otrzyma przestrzeń dla street artu, mniejszych wydarzeń kulturalnych czy spotkań osób wypoczywających w parku.

Poziom "-1" to powierzchnia tworzona od nowa. Wnętrze kondygnacji, podobnie jak cały obiekt zostanie utrzymane w minimalistycznym stylu, m.in. poprzez połączenie betonu z kamieniami. We wnętrzach zastosowana zostanie również stal oraz stal szczotkowana, która wprowadzi dodatkowe efekty odbitego światła. Podziemne wnętrza, gdzie znajdują się m.in. sale konferencyjne, zostaną doświetlone naturalnym światłem poprzez atria.

Poziom "0" będzie hallem zamkniętym w okrąg, który umożliwi obejście Areny Poznań w środku. Przy obecnym rozwiązaniu foyer zbudowanego na planie podkowy jest to niemożliwe. Delikatne przeszklenie korytarzy dla osób znajdujących się w środku sprawi wrażenie, że obserwator znajduje się na zewnątrz. Z kolei osoby oczekujące na wejście, stojąc przy szklanych taflach, odniosą wrażenie, że znajdują się wewnątrz hallu.

Wewnątrz hali, pod kopułą dachu zostanie zamontowana konstrukcja nośna dla urządzeń techniki scenicznej, gwarantujących odpowiedni poziom obsługi multimedialnej wszystkich widowisk. Na konstrukcji zostaną również zamontowane panele akustyczne w kolorze grafitowym.