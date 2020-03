Tak będzie wyglądało wnętrze Qubus Hotel Katowice. MIXD zaproponowali wariację na temat stylu złotej ery Katowic!

Ciepłe, przytulne wnętrza z dużą ilością drewna i niebanalnych detali, zaprojektowane przez MIXD, to wariacja na temat stylu złotej ery Katowic - doprawiona współczesnym duchem miasta i utrzymana standardzie czterogwiazdkowego hotelu.

REKLAMA

Qubus Hotel to znana polska sieć hotelowa – projektanci z MIXD chcieli to zaakcentować i włączyć do swojego projektu odniesienia do polskiego designu i wnętrz, projektując zupełnie nowy typ hotelu biznesowego.

- W głębokiej warstwie budujemy doświadczenie gości odwołując się poprzez detale do popularnych elementów wyposażenia polskich domów sprzed 3-4 dekad. Mamy nawiązania do klasycznych mebli na wysoki połysk, ale skontrastowane z nowoczesnymi wnętrzami. Mamy drewniane boazerie, ale o bardzo wysokiej jakości wykonania. Mamy kinkiety przypominające te z lat 70. ale są to współcześnie wykonane modele ze szkła prasowanego. Mamy na ścianach i słupach tynki strukturalne i „baranki”, ale w kontekście nowoczesnej, wysokiej jakości przestrzeni czterogwiazdkowego hotelu zyskują one zupełnie inny charakter - mówi o designie wnętrza Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD.

Dla przyjezdnych i tutejszych

Projekt hotelu to poszukiwanie nowego wizerunku dla hotelu biznesowego i połączenie tego z innymi funkcjami, tak jak to zwykle bywa w nowoczesnych hotelach miejskich. - Recepcja jest usunięta w cień, niewielka. Pierwsze wrażenie – zgodnie z intencją projektantów i inwestora - to zapraszające wnętrze. W centralnym miejscu lobby zlokalizowaliśmy kawiarnię, a obok niej duży stół common table. Można tam organizować obiady i przyjęcia okolicznościowe, ale przede wszystkim jest to część kawiarni. To miejsce ma służyć w dużej mierze mieszkańcom okolicy – tu nie trzeba być gościem aby zamówić crossainta i kawę – opisuje hotelowe lobby Piotr Kalinowski. Decyzja o takiej organizacji przestrzeni to efekt wspólnej podróży studyjnej inwestora i przedstawiciela MIXD do Londynu w celu zaobserwowania jak funkcjonują obecnie najlepsze hotele miejskie.

Podążajcie za muzyką

Współczesne Katowice to miasto, które transformuje się silnie między innymi poprzez ekologię i ochronę środowiska. Dlatego dla projektantów bardzo istotne było to, by tworzony przez nich hotel był zgodny z duchem tego miejsca. Wykorzystali m. in. wełniane wykładziny dywanowe i inne materiały z certyfikatami ekologicznymi, postawili na polskie meble by obniżyć ślad węglowy projektu i wspierać lokalnych producentów. Inny czynnik zmieniający Katowice to kultura, a zwłaszcza liczne odbywające się tu festiwale muzyczne. Te wydarzenia przyciągają do miasta wielu gości z Polski i zagranicy.

- Naszym ukłonem w stronę tej grupy jest zainstalowany w lobby gramofon i obszerna płytoteka – dzięki integracji z systemem nagłośnienia lobby to goście-melomani mogą decydować jaką muzykę usłyszymy w Qubus Hotel Katowice – mówi Piotr Kalinowski. Każdy z gości zapamięta też z pewnością wyraziste prace lokalnych artystów zdobiące wnętrza hotelu.