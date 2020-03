Takiego konceptu jeszcze nie było w Polsce! Cztery poziomy niezapomnianych doznań w FHouse Warsaw

W czteropoziomowej kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, w sąsiedztwie XIX-wiecznych pałacyków ówczesnej arystokracji, w samym sercu Warszawy, przy Foksal 19, powstaje wyjątkowy koncept z rodziny Fashion TV - FHouse Warsaw. Składa się z czterech różnych poziomów: restauracji, klubu, butiku i pokoju VIP, a każdy z nich zabierze gości w niezapomnianą podróż. Koncept powstał według projektu Marco Belotto.

Koncept FHouse Warsaw mieści się pod jednym z najbardziej prestiżowych adresów stolicy –w czteropoziomowej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, w pobliżu Traktu Królewskiego, w sąsiedztwie XIX-wiecznych pałacyków ówczesnej arystokracji. Od zawsze było to miejsce popularne wśród elit. Jeszcze w XVIII wieku tereny te zajmował prywatny, elegancki ogród rozrywki, w którym można było spacerować w blasku ogni, podziwiać występy akrobatów lub bawić się przy muzyce w wykonaniu orkiestry. Także stąd w 1789 roku Jean-Pierre Blanchard wystartował w pierwszy na ziemiach polskich lot balonem. Gdy aleję parkową przekształcono w ulicę o dzisiejszym kształcie, magnaci i milionerzy kupowali tu apartamenty, a ludzie kultury zbierali się w artystycznych kawiarenkach. Pod numerem 19, w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, które jest właścicielem kamienicy, organizowano dobroczynne bale, rauty oraz imprezy kulturalne. Bywało tu wiele znanych i wybitnych osobistości, wśród nich pisarze: Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus.

Założyciele i twórcy FHouse Warsaw pragną przywrócić ulicy Foksal jej dawną świetność. Czy się uda? Dowiemy się już 13 marca br. A teraz odkrywamy tajemnice wszystkich czterech poziomów konceptu!

Poziom 0, czyli Restaurant & Lounge

Miejsce spotkań prywatnych i biznesowych oraz odpoczynku po godzinach pracy. Dla ducha serwuje wyselekcjonowaną muzykę ze światowych wybiegów mody w przyjaznym otoczeniu, zaś dla ciała wyszukane dania i koktajle inspirowane kolekcjami słynnych projektantów. Szef kuchni zaprasza na foodsharing, jakiego nie było w Polsce. Niezwykłe potrawy komponuje na tematycznych talerzach – rybnym, mięsnym, wegetariańskim lub z owocami morza – a goście mogą się nimi dzielić i celebrować wspólnie spędzone chwile. Doświadczeni barmani przygotowali autorskie koktajle w kreatywnej odsłonie. Strefa będzie czynna 7 dni w tygodniu.

Poziom 1:, czyli Cigar Room, Boutique

Miejsce dla koneserów. Oaza relaksu, spokoju i wypoczynku, w której można delektować się starannie wyselekcjonowanymi produktami i oderwać od natłoku bieżących spraw. Najwyższej jakości kubańskie cygara, wykwintne perfumy oraz wysokiej klasy biżuteria, to zaledwie kilka propozycji, czekających na gości, którzy poszukują ciekawych doznań, chwili dla siebie lub czegoś wyjątkowego na prezent.

Poziom 2: Sala Klubowa, Scena Dinner Show, Main Bar i loże

Estetycznie zaprojektowane wnętrze Sali Klubowej jest przeznaczone na programy artystyczne i zabawę. To tutaj odbywać się będą imprezy z udziałem gwiazd światowych scen klubowych,a także widowiskowe Dinner Shows – kolacje w niezwykłej oprawie artystycznej z udziałem najlepszych tancerzy, wokalistów, muzyków i akrobatów. We wnętrzu dawnej sali balowej mieści się bar, scena, loże VIP oraz multimedialny ekran do kreacji wizualnych.