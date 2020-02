Telewizor jak smartfon - lifestylowa nowość koreańskiej marki

Wśród zapowiadanych na 2020 rok nowości produktowych, które Samsung wprowadzi na europejski rynek znalazł się niezwykły telewizor The Sero, który można obracać z orientacji poziomej do pionowej i odwrotnie.

Podczas Samsung Forum 2020 firma zaprezentowała europejskie portfolio telewizorów i sprzętu audio na 2020 rok. Wśród nowości znalazły się m.in. telewizory lifestyle.

Firma oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie na rynek europejski rewolucyjnego telewizora lifestylowego The Sero. The Sero obraca się z orientacji poziomej do pionowej, i odwrotnie — zupełnie jak smartfon czy tablet. Użytkownicy mogą korzystać z różnych treści — w tym z tych pochodzących z mediów społecznościowych — i zmienić orientację wyświetlacza, duplikując treści z podłączonego do niego smartfonu.