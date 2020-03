Ten system mebli biurowych sprawdzi się też w domowym biurze

Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań. Atlanta, czyli nowość marki BoConcept, to system mebli biurowych, które dopasują się do każdego zespołu, powierzchni biurowej i stylu. Także w nietypowych warunkach domowego biura to rozwiązanie sprawdzi się idealnie.

REKLAMA

Duńska marka od kilku lat rozwija ofertę mebli przeznaczonych do komercyjnych przestrzeni biurowych. Jedną z najnowszych propozycji BoConcept w tym segmencie jest system Atlanta, zaprojektowany przez Mortena Georgsena.

Do przechowywania i wypoczynku

W skład systemu Atlanta wchodzą szafki do przechowywania oraz wygodne siedziska, które możemy zestawiać ze sobą na wiele różnych sposobów. Niezwykła elastyczność kolekcji umożliwia jej rozbudowywanie, dzielenie lub ograniczanie w zależności od aktualnych, dynamicznie zmieniających się potrzeb. Niezależnie od konfiguracji, wszystkie elementy płynnie łączą się ze sobą. To dziecinnie proste! Idealne dopasowanie i szeroki wachlarz dostępnych wykończeń sprawiają, że urządzanie lub zmiana aranżacji przestrzeni biurowej przestają być trudną łamigłówką, a okazują się dobrą zabawą.

Przygotowany na każde okoliczności

Zestaw praktycznych rozwiązań do przechowywania w systemie Atlanta tworzą otwarte i zamknięte schowki, a także szuflady z pełnym wysuwem, stoliki boczne oraz ławki. Elementy te mogą równie dobrze funkcjonować w połączeniu z siedziskami, jak też samodzielnie. Dodatkowo ławki mogą być wyposażone w tapicerowaną poduszkę i służyć również jako miejsca do siedzenia.

Wygodny wypoczynek w systemie Atlanta zapewniają przede wszystkim eleganckie siedziska – pufy, oferowane w pełnej gamie tkanin i skór BoConcept. Ich modna, prosta forma wprowadza do wnętrza przytulną, domową atmosferę. Dla większego komfortu, jako oparcie możemy zastosować ruchomą poduszkę. To rozwiązanie polecane szczególnie, gdy zamierzamy ustawić kanapę bezpośrednio przy ścianie lub za plecami szafki. Kompaktowe wymiary siedzisk dopasowano do szerokości szafek, dzięki czemu meble tworzą doskonale zgrany tandem. Wzorniczą klamrą spinającą cały system są proste nóżki, na których umieszczono siedziska oraz szafki.