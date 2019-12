TOP 5 hotelowych wnętrz z najciekawszym konceptem

W branży hotelarskiej atrakcyjność obiektu mierzone jest już nie tylko poprzez wysokki standard wyposażenia. Coraz częściej inwestorzy stawiają na intrygujący koncept, który wyróżni ich na tle konkurencji – lightmotyw przewodni wystroju wnętrza, nawiązanie do lokalnej kultury etc. Prezentujemy TOP 5 hoteli z najciekawszymi koncepcjami wnętrz, które zostały otwarte w tym roku!

REKLAMA

Metropolo by Golden Tulip, Kraków. Projekt: Pracownia Tremend

Hotel Metropolo by Golden Tulip w Krakowie został nagrodzony tegoroczną International European Property Awards w kategorii Hotel Interior. Golden Tulip to azjatycka marka debiutująca w Europie, zadaniem architektów było zatem nawiązanie do chińskiej tradycji, ale w taki sposób, aby przenikała się z miejscową, europejską kulturą. W wystroju wnętrz nie brak nawiązań do chińskiego art deco. - Jest to projekt w którym chcieliśmy połączyć dwie kultury: europejską i chińską. W projekcie szukamy różnic kulturowych i cech wspólnych, chodzi tu nie tylko o architekturę i design ale również tradycje i inspiracje. Ważne tu były kolory, tekstury, zapachy. Widoczne są również nawiązania do chińskiego art deco - mówi autorka projektu, arch. Magdalena Fedorowicz-Boule.

Motel One, Warszawa

Hotel Motel One Warszawa-Chopin należy do grupy designerskich, budżetowych hoteli z Monachium. Motywem przewodnim warszawskiego obiektu jest nie kto inny jak Fryderyk Chopin - wybór naturalny nie tylko ze względu na lokalizację hotelu w Warszawie, ale również z uwagi na bliskie sąsiedztwo Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i poświęconemu kompozytorowi muzeum. Już na wejściu lobby hotelowe wita gości "muzycznym" muralem przedstawiającym Chopina, a także nuty i obraz miasta. Jego autorem jest artysta warszawski, Mariusz Libela. Inne prace artysty, również nawiązujące do muzyki i Fryderyka Chopina znalazły się w 333 pokojach hotelowych. Innymi odniesieniami do muzyki są meble hotelowe - np. kształt barowych krzeseł przywodzi na myśl nuty.

Radisson Hotel & Suites Gdańsk. Projekt: LOFT Magdalena Adamus

Na projekt wnętrz hotelu znaczny wpływ miała jego lokalizacja. Usytuowany jest on bowiem na gdańskiej Wyspie Spichrzów, miejscu wyjątkowym w takim kontekście, że od lat wyspa ta kojarzy się mieszkańcom z centrum gospodarczym miasta. Arch. Magdalena Adamus z Pracowni Architektonicznej LOFT wyszła od tej idei, chcąc stworzyć aranżację, która gościom kojarzyłaby się z wyspą pełną skarbów. Jednocześnie inwestorowi zależało na efekcie "jak z bajki". Wreszcie, chciano nawiązać do dóbr składowanych w dawnych spichlerzach. Powstał obiekt, w którym do historii miejsca nawiązują ceglane mury, do rozsypanego piasku - kamienna posadzka, a jako element wykończeniowy zastosowano między innymi lokalne złoto, czyli... bursztyn. Zdobi on tutaj m. in. żyrandole, filary restauracji i stanowi kluczowy akcent wielu innych przestrzeni hotelu jak restauracja czy hotelowe lobby.