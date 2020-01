TOP 8: Te trendy odmienią polski rynek powierzchni biurowych w 2020 r.

Jakie trendy mogą odmienić polski rynek powierzchni biurowych w 2020 roku? Oto prognoza ekspertów z Business Link.

REKLAMA

1. Wzrośnie popyt na biura swing space

Z roku na rok dla tradycyjnego biurowca coraz większą wartością staje się przestrzeń elastyczna, która może służyć za miejsce przejściowe (swing space), ułatwiające przeprowadzkę lub – w szczególności – ułatwiające proces rozwoju na nowym rynku poprzez ofertę biurową rosnącą wraz z oczekiwaniami i wymaganiami klienta. Rośnie więc liczba potrzeb i zastosowań elastycznych powierzchni biurowych na rynku, do których operatorzy biurowi na bieżąco muszą dostosowywać swoje oferty. Operatorzy, którzy nie dysponują przestrzenią typu swing mogą tracić na konkurencyjności w tym bardzo rozwojowym segmencie rynku.

2. Korporacje napędzą portfele operatorów

W branży znacząco rośnie zaufanie dużych firm oraz korporacji do konceptu biur flex. W 2019 roku Business Link odnotował ponad 130 proc. wzrost udziału dużych firm (od 50 do 249 osób, oraz większych niż 250 osób) w puli wszystkich klientów. Jednym z powodów rosnącego zaufania dużych podmiotów do tego modelu najmu powierzchni jest większa wiarygodność, podparta również dobrymi doświadczeniami firm, które już wcześniej przetarły szlaki jako najemcy. W pozyskiwaniu klientów korporacyjnych najłatwiej będzie operatorom z silnymi właścicielami, mogącymi się pochwali ugruntowaną i stabilną pozycją na rynku.

3. Rosnąć będą powierzchnie, a nie liczba biur

Operatorzy biurowi coraz częściej dostrzegają, że optymalizacja kosztów oparta na efekcie skali nie polega już wyłącznie na zwiększaniu liczby placówek, a raczej na zwiększaniu dostępnego metrażu w zajmowanych już lokalizacjach. Takie podejście wpisuje się w znaną już diagnozę, wskazująca, że przyszłość coworkingu zależeć będzie nie od pojedynczych klientów, a od silnych, dużych korporacji. Operatorzy potrafią także doskonale liczyć. Wiedzą, że bardziej opłaca im się zatrudnić cztery osoby do obsługi 2 tysięcy metrów kwadratowych w jednej lokalizacji, niż cztery osoby do obsługi czterech różnych biur po 500 mkw.

4. „Jedno biurko” usprawni działalność mobilnych zespołów

Na rynku zmienia się podejście do pracy zdalnej. Pracownicy coraz mniej chętnie pracują w przestrzeni publicznej, a nie zawsze mają możliwość pracy z domu. W niektóre zawody wpisana jest konieczność pracy rotacyjnej lub realizacji części zadań w domach klientów. Dla takich zespołów powstają oferty wynajmu biur elastycznych, gdzie jedno biurko może służyć całemu zespołowi. Nowoczesne systemy rezerwacji pozwalają na efektywne i optymalne finansowo wykorzystanie przestrzeni biurowej i właśnie do takich rozwiązań należeć będzie przyszłość.

5. Wzrośnie znaczenie dostępu do biur

Duże powierzchnie biurowe stały się w Polsce wartością deficytową. Pustostan biurowy w Warszawie jest najniższy od 7 lat, co znacząco zmienia układ sił na polu negocjacji cenowych pomiędzy deweloperami i operatorami biurowymi. Silna pozycja dewelopera (a w szczególności działów leasingu) sprawia, że wielkoformatowy najemca musi mieć dziś doskonale udokumentowaną kondycję finansową, wiarygodność i wypracowaną pozycję na rynku. Operatorom biurowym sytuacji nie ułatwiają także niedawne problemy WeWorka związane z nieudanym debiutem giełdowym, które mogą wpłynąć na zaufania deweloperów do konceptu coworkingowego. Dlatego coraz większego znaczenia nabierać będzie stały dostęp do dużej puli powierzchni biurowych, który dziś gwarantuje już niemal tylko i wyłącznie synergia deweloperów i operatorów.