Trendy 2020: co będzie na topie w płytkach ceramicznych?

Naturalne motywy, renesans terrazzo, eksplozja koloru - to tylko niektóre z tegorocznych tendencji wzorniczych w segmencie płytek ceramicznych. O najważniejszych rozwiązaniach aranżacyjnych i trendach w 2020 roku opowiadają eksperci Ceramiki Paradyż.

Naturalne materiały, eksperymenty z kolorami, wzorami i formatami oraz powrót do ceramicznych tradycji — w tym roku we wnętrzach będą panować różnorodne motywy. Aktualne trendy wnętrzarskie pozwalają jak nigdy dotąd urządzić pomieszczenia w zgodzie z naszym gustem i pomysłem. W różnorodnych motywach 2020 roku zarówno tradycjonaliści, którzy cenią uniwersalne rozwiązania, jaki i osoby ze skłonnością do zabawy estetyką znajdą coś dla siebie.

— Obecnie nasze otoczenie zaczyna zależeć właściwie tylko od naszej wyobraźni. Coraz więcej ludzi próbuje czegoś odważniejszego niż minimalizm, wprowadzając do wnętrz soczyste kolory głębokiego kobaltu, energetycznej czerwieni czy zieleni przełamanej złotymi akcentami — mówi Justyna Regulska, kierownik sekcji kreacji w Ceramice Paradyż. Aranżacje przestrzeni jednocześnie mają sprzyjać także wypoczynkowi w zgodzie z trendami ekologicznymi i slow life. — Meble w ekologicznej kompozycji wnętrza bazować będą na prostych, funkcjonalnych formach pozbawionych elementów ozdobnych. Uzupełniać je będą dodatki wzbogacone o etniczne wzory oraz wyraziste struktury. Bardzo modne staną się przedmioty wykonane z materiałów recyklingowych lub też poddane renowacji — dodaje Justyna Regulska. Aktualne motywy będą widoczne również w nowych kolekcjach płytek ceramicznych. Eksperci Ceramiki Paradyż wskazali 7 najważniejszych trendów 2020 roku na modne płytki ceramiczne.

Kamień, drewno i cement niezmiennie popularne

Fascynacja kamieniem jest naturalną konsekwencją mody na inspirację przyrodą. Domownicy w zgiełku miejskiego życia poszukują sposobów na przemycenie do wnętrz natury. Dobrze sprawdzają się tu płytki ceramiczne, które dzięki kamiennym wzorom o głębokich wybarwieniach, kontrastowym grafikom i intensywnym użyleniom luksusowego marmuru zapewniają wolność ekspresji. — Płytka staje się prawdziwą konkurencją dla kamienia. Zróżnicowane nadruki wysokiej jakości i rozwijająca się technologia produkcji coraz bardziej przybliżają ceramikę do naturalnego materiału. Do pięknych kamiennych wzorów będzie pasować prosta, elegancka płytka o polerowanej powierzchni. To połączenie luksusu z unikalnym kolorytem — komentuje Aldona Chudzicka, dyrektor działu rozwoju produktu Ceramiki Paradyż. Także inspiracje ponadczasowym drewnem i cementem nie wychodzą z mody. — Spokojne, wyważone płytki odwzorowujące strukturę cementu lub drewna w różnych odcieniach nadal stanowić będą bazę oferty ceramicznej. W motywach drewna widzimy powiew skandynawskiego klimatu, a cementy pokazują nieznacznie cieplejsze odcienie — dodaje Monika Wiśniewska, lider produktu Ceramiki Paradyż.