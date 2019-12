Trendy a projektowanie biur w praktyce

Projektowanie przestrzeni biurowej dla danej organizacji to bardzo złożone zadanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania. Nie ma jednego dobrego przepisu, dzięki któremu każde biuro będzie wymarzonym miejscem do pracy. Są jednak pewne zasady, których przestrzeganie przyczyni się do sukcesu w tworzeniu przestrzeni dopasowanej do klienta. Tajniki kreowania biur na miarę czasów zdradzają eksperci Forbis Group.

Projektując przestrzeń biurową, należy przede wszystkim zrozumieć specyfikę firmy, dla której tworzymy to miejsce. Do stworzenia przestrzeni idealnej konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych badań i szczegółowych analiz wewnątrz danej organizacji. Powinno to być miejsce, które wspiera działania użytkowników i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Warto też zastanowić się nad tym, jak wpasować się w panującą modę i wdrożyć innowacyjne rozwiązania.

Tworząc biuro należy wziąć pod uwagę nowinki technologiczne oraz trendy w aranżacji wnętrz. Pamiętajmy jednak, że nawet najbardziej innowacyjny projekt nie sprawdzi się, jeśli nie dopasujemy go do użytkowników. Biuro ma być miejscem, które spełnia wszystkie potrzeby pracowników oraz sprawi, że będą się tam czuli bezpiecznie i komfortowo – mówi Mateusz Laskowski.

Funkcjonalne aspekty biura

Biuro powinno być dostosowane przede wszystkim do sposobu działania firmy, a nie na odwrót. Na początek należy zastanowić się nad specyfiką organizacji i dobrze ją przeanalizować. Pod uwagę trzeba wziąć też procesy i strukturę organizacyjną. Dzięki temu dużo łatwiej i trafniej uda się stworzyć pierwszy plan zagospodarowania przestrzeni.

Tożsamość organizacji

Ważnym aspektem w tworzeniu przestrzeni biurowej jest również pokazanie charakteru i wartości, jakie reprezentuje dana organizacja. Powinny one spójnie przenikać się z przestrzenią, w której funkcjonuje firma, współtworząc jej tożsamość, a tym samym dając klientom i pracownikom poczucie autentyczności.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jedną z zasad, które musi spełniać każde biuro, jest zachowanie wszelkiego rodzaju norm bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Jest to obowiązkowy element, który ma zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i sprawi, że będą mogli w nim sprawnie funkcjonować.

Dopasowanie kluczem do sukcesu

Zaprojektowanie biura, które będzie funkcjonalne i estetyczne nie jest łatwym zadaniem. Jednak zbadanie specyfiki przedsiębiorstwa, poznanie charakteru firmy oraz zachowanie podstawowych norm sprawią, że projektant będzie mógł wybrać najlepsze rozwiązania z zakresu projektowania przestrzeni dla danej organizacji.

Stworzenie biura, które spełni wszystkie wymogi użytkowników, jest wyzwaniem dla każdego projektanta. Nie każdy trend sprawdzi się w każdym biurze. Cały czas powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie elementy tworzonego przez nas miejsca, powinny składać się w spójną całość i nieść za sobą idee zgodne z wartościami i tożsamością organizacji. – mówi ekspert.