Trendy w aranżacji wnętrz na 2020 rok według polskich architektek

Architektki Krystyna i Ida Mikołajskie - właścicielki pracowni MIKOŁAJSKAstudio, zgodnie twierdzą, że z trendów trzeba umieć mądrze korzystać. Zobaczcie, co ich zdaniem będzie modne w nadchodzącym sezonie i jak odnosi się to do oczekiwań polskich inwestorów.

REKLAMA

Skoro wnętrza stają się coraz bardziej osobiste, czy to znaczy, że wszystko nam wolno? Czy warto podążać za modą? Do czego może nam się przydać znajomość aktualnych trendów?

arch. Ida Mikołajska, współwłaścicielka pracowni architektonicznej MIKOŁAJSKAstudio: Każdy, kto obejrzy nasze portfolio, od razu dostrzeże jak różnorodne są prezentowane tam projekty. To dlatego, że pracę zaczynamy zawsze od dokładnego wysłuchania oczekiwań klienta. Jeśli jakiś kierunek stylistyczny jest w danym momencie na topie, pojawia się w wielu odsłonach w Internecie i w prasie. Dzięki temu staje się bliski odbiorcy, ale ostateczne preferencje to zawsze mieszanka indywidualnych upodobań – co do materiałów, kolorów czy detali. My nadajemy tej wizji sens i tworzymy wspólnie z inwestorem spójną całość.

arch. Krystyna Mikołajska, współwłaścicielka pracowni architektonicznej MIKOŁAJSKAstudio: Tak, to prawda. Z obowiązujących akurat tendencji stylistycznych warto korzystać, ale mądrze. Często bywa tak, że formy bardzo oryginalne, mocne w wyrazie, stają się jedynie chwilowym „krzykiem mody”. Szybko męczą użytkownika i mają małe szanse na przetrwanie próby czasu. Jako architekci wnętrz zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za przestrzenie, które tworzymy. Dobrze przemyślany układ funkcjonalny i dobry design się nie starzeją. Jeśli po 10-15 latach przedmioty i meble nadal wyglądają dobrze, nie „trącą myszką” wiemy, że osiągnęłyśmy sukces stworzenia wnętrza ponadczasowego.

Rok 2019 upłynął pod znakiem zagrożeń klimatycznych z jednej strony i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw – z drugiej. W tym kontekście dużo mówiło się również o odpowiedzialnym projektowaniu, eko-designie i tworzeniu przestrzeni bliskich naturze. Czy można powiedzieć, że takie myślenie znalazło odzwierciedlenie w oczekiwaniach polskich inwestorów?

arch. Krystyna Mikołajska: Największą trudnością związaną z ekologią, dotyczącą polskich wnętrz jest ich tymczasowość, przejawiająca się w częstej wymianie elementów wykończeniowych, mebli i sprzętów. Tanie wyposażenie po kilku latach wymaga niestety zmiany na nowe – a to proces nie bez znaczenia tak dla kieszeni inwestora, jak i dla środowiska. Dlatego kierunkiem, w stronę którego powinniśmy iść, są sprzęty i materiały wysokiej jakości.

arch. Ida Mikołajska: Na szczęście coraz częściej trafiają do nas klienci świadomi i nieakceptujący kompromisów. Tego rodzaju projekty są dla naszej pracowni bardzo ciekawym wyzwaniem.