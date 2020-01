Trendy wnętrzarskie 2020: powrót do natury i miejska dżungla

Wśród trendów na 2020 rok jedną z najgorętszych tendencji wnętrzarskich pozostaje natura. Modne są meble wyprodukowane z materiałów recyklingowych, w wykończeniu dominuje drewno, kamień, szkło i stal, królują kolory ziemi, wyróżniają się dodatki i ściany we florystyczne wzory, a wnętrza wypełniają rośliny.

Nowy rok zafundował nam powrót do natury. Trend nawiązujący do przyrody jest wysoko na liście tych najpopularniejszych w 2020 roku. Przebywanie wśród roślin poprawia samopoczucie i wprowadza w dobry nastrój. Niektóre gatunki zieleni oczyszczają powietrze, co bezpośrednio wpływa na zdrowie. Rośliny doniczkowe i kompozycje kwiatowe są bardzo ważnymi elementami aranżacji. Ciekawym rozwiązaniem, wpisującym się w aktualne trendy, są wykonane z metalu i szkła lampy z kolekcji Urban Jungle przeznaczone do eksponowania i doświetlania naszych roślin czy ziół. - Miejska dżungla podbija sezon. Kombinacja szkła, czerni i szczotkowanego mosiądzu zabierze nas w egzotyczną podróż bez wychodzenia z domu – mówi Urszula Len, manager marki Paulmann w Lange Łukaszuk.

Zieleń to bezapelacyjnie królowa kolorów wnętrz. Jej odcienie aż czterokrotnie zostały wybrane do palety kolorów roku 2020. W aranżacjach pojawiają się także inne modne w tym sezonie kolory natury: brązy, beże, kremy, granaty, pomarańcze i czerwienie. Kolory mają przypominać spaloną ziemię, zachodzące słońce, piasek i głęboką barwę wieczornego nieba. Wszystko to po to, aby zbliżyć się do natury. – Zieleni i roślin często brakuje w naszym otoczeniu, zwłaszcza o tej porze roku. Dzięki nowoczesnym i bardzo stylowym rozwiązaniom możemy połączyć przyjemne z pożytecznym – uważa Urszula Len.

Urządzając wnętrze warto pomyśleć także o tapetach z motywem dzikich kwiatów lub liści egzotycznych roślin. Roślinne wzory pojawiają się także na tapicerce mebli, poduszkach i naczyniach. Wszechobecne są również motywy zwierzęce: paski, cętki itp. – Wnętrza inspirowane przyrodą odprężają i relaksują, dlatego warto podążać za trendem i wybierać pasujące rozwiązania – podsumowuje ekspert.