Trendy wnętrzarskie na 2020 rok

Zbliża się rok 2020, co oznacza, że ​​na horyzoncie pojawiają się nowe trendy wnętrzarskie. Modne style zmieniają się i ewoluują, robią to w różnym tempie - niektóre są popularne przez lata, a nie tylko jeden sezon. Dochodzą nowe materiały i desenie, a kolory, które dotychczas były dedykowane wyłącznie odważnym, stają się powszechne. Co przyniesie kolejny rok?

REKLAMA

Każdy sezon rządzi się swoimi prawami. W ostatnich latach byliśmy świadkami powszechnego minimalizmu w aranżacji przestrzeni. Natomiast w 2020 roku zaobserwujemy odważniejsze podejście do kreatywności i zabawy wnętrzami. Specjaliści od designu przewidują dominację żywych kolorów, wzbogaconych o akcenty ciekawych wzorów i nietypowych kształtów. Propozycje, które zobaczymy we wnętrzach mają wspólny cel: nadać wnętrzu komfortowy wygląd i inspirować naturą.

Natura w roli głównej

Istnieją badania, które dowodzą, że przestrzenie z elementami natury przekazują spokój i dobre samopoczucie. Właśnie dlatego w dobie otaczającego nas hałasu i zabiegania chcemy przenieść tę atmosferę do własnego wnętrza. Eksperci od aranżacji wnętrz uważają, że w 2020 roku postawimy jeszcze większy nacisk na ten motyw. Wykorzystane zostaną do tego materiały, takie jak kamień, drewno lub dekor przywodzący na myśl naturalne drewno. W parze z naturą idą jasne kolory ścian, czyli odcienie bieli i beżu. Jednak projektanci zachęcają, by nie pozostawać zachowawczym. Ci bardziej odważni mogą zastosować na ścianach różne odcienie zieleni, nawiązujące do roślinności.

Biel – nadal aktualna

Biel kojarzy się z perfekcją, a właśnie taką przestrzeń wielu z nas chce mieć we własnym wnętrzu. Ten kolor gości w naszych domach już od wielu lat i nic się nie zapowiada, by miało się to zmienić. O ile białe kolory ścian nie są już tak popularne, odchodzi się od nich na rzecz np. beżów i szarości, to meble w tym kolorze cieszą się nie słabnącą popularnością.

- Meble w białym dekorze to bardzo wdzięczne elementy wyposażenia. Można je zestawiać z różnymi kolorami ścian i stylami. Najczęściej jednak łączone są z wnętrzem utrzymanym w eleganckiej estetyce. Wtedy idealnie pasuje do nich materiał, taki jak szkło. Może zostać wykorzystany np. w witrynach i razem z oświetleniem nadać całemu pomieszczaniu wyjątkowego uroku – mówi Ewelina Wójcik, dyrektor marketingu Meble Wójcik. - Biel również dodaje pomieszczeniu lekkości i je optycznie powiększa.

Co będzie modne na ścianach?

Według Pantone kolorem roku 2020 będzie odcień o nazwie classic blue, czyli dość ciemny, ciepły błękit. Wydaje się on doskonałym kolorem do sypialni, gdzie stworzy idealny kontrast z białymi dodatkami i meblami w dekorze ciemnego drewna. Co jeszcze zobaczymy na ścianach? Na pewno wspomnianą wcześniej zieleń, nawiązującą do roślinności, w tym miętową szarość. Ten kolor w modny sposób nawiązuje do natury, odświeża wnętrze, a tym samym pozwala zrelaksować się w domowym zaciszu.