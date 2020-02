Trendy wnętrzarskie: najmodniejsze kolory roku 2020

Classic Blue, brudny róż, miętowy zielony, a może ponadczasowa, uniwersalna szarość? Który z tych kolorów zdominuje rok 2020?

REKLAMA

Producenci farb z całego świata oraz projektanci wnętrz już wybrali swoje typy. Jesteście ciekawi, które kolory będą w ich ocenie swoistym must have w 2020 roku? Poznajcie werdykt ekspertów od aranżacji.

Rok 2020 we wnętrzach upłynie pod znakiem natury. Specjaliści prognozują, że już niebawem nastąpi odwrót od sztucznych odcieni i jaskrawych barw, a tegoroczne aranżacje będą wynikiem inspiracji paletą kolorów ziemi. Nie brakuje jednak głosów, że zaprojektowane w tym roku wnętrza będą wabić luksusem i ociekać złotymi dekoracjami, ciesząc oko paletą beżów przeplatanych wszystkimi odcieniami różu.

Kolorystyczna wyrocznia, światowy specjalista w zakresie kolorów, jednostka badawcza będąca częścią firmy Pantone Inc. – Instytut Koloru Pantone – kolorem roku ogłosił Classic Blue, czyli ponadczasowy odcień niebieskiego. Ten elegancki i spokojny, ale jednocześnie wyrazisty kolor podbił nie tylko serca pracowników Instytutu. Jego wybór z dużą aprobatą przyjęli również producenci farb, mimo że w przeszłości nie zawsze podzielali zdanie specjalistów z Pantone. Czym Classic Blue ujął swoich entuzjastów? Odpowiedź jest bardzo prosta! Classic Blue jest dla wielu odzwierciedleniem wyglądu nieba po zmierzchu. Ten odcień ma niezwykły wpływ na naszą psychikę: uspokaja, koi i wycisza. Jak zatem wprowadzić go do wnętrza, by mógł bez przeszkód spełniać swoją funkcję?

– Classic Blue jest niezwykle uniwersalny. Mimo że to dość intensywna barwa, świetnie współgra z innymi kolorami, tworząc niebanalne kompozycje aranżacyjne. Spróbujmy zestawić go z klasyczną szarością, bawmy się tkaninami i meblami w tym odcieniu, przemycajmy je do wnętrza pod postacią drobnych dodatków. Konfiguracji kolorystycznych może być naprawdę wiele! Niesamowite wrażenie z pewnością zrobi również w połączeniu z brudnym różem, którego rola kolorystyczna także została podkreślona w 2020 roku – podpowiada Renata Mikuś, stylistka marki Dekoria.

Skoro już jesteśmy przy różu – jego wielbiciele mogą spać spokojnie. Potencjał tego koloru został bowiem doceniony przez markę Benjamin Moore, producenta farb ze Stanów Zjednoczonych. Eksperci marki zaręczają, że jasny, nieco przydymiony odcień różu wciąż będzie na topie!

Czasy, w których kolor różowy był zarezerwowany wyłącznie dla małych dziewczynek, odeszły w zapomnienie. Dziś można go używać w każdym wnętrzu – z pewnością doda pomieszczeniu elegancji oraz szyku. Delikatne odcienie różu mogą być też receptą na złapanie stylizacyjnej równowagi – dobierając do nich motyw delikatnych kwiatów, uzyskacie bardzo subtelny i wdzięczny efekt!

„Spokojny świt”, „Miętowa Szarość” czy po prostu „jasny zielony”. Bez względu na to, jak go nazwiemy, jedno jest pewne: ten kolor zagości w waszych wnętrzach, zanim zdążycie się obejrzeć! Dlaczego?