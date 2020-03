Trendy wnętrzarskie: zainspiruj się szalonymi latami 70.

Delikatne pastele, geometryczne druki, pleksiglas, ciemne drewno - sięgając po te materiały i motywy można stworzyć we wnętrzu klimat retro rodem z lat 70. XX wieku. Tak też prezentuje się trend "Retrogrande", który proponuje jedna z marek wnętrzarskich.

REKLAMA

Wszystko, co dobre, powraca – także, a może przede wszystkim, jeśli chodzi o design. Zachwyt nad poprzednimi epokami być może nigdy nie zniknie. Kształty i kolory z lat 70-tych w niezwykle estetycznej kombinacji zmierzają ponownie do naszych wnętrz – poznajcie trend Retrogrande proponowany przez markę Westwing.

Drewno i tworzywa sztuczne, a do tego: wiklina, metal i aksamit – można to uznać za naprawdę nietuzinkową mieszankę. Minimalistyczne, organiczne kształty i wzornictwo z estetyką Bauhausu tworzą pomost między przeszłością a teraźniejszością.

Retrogrande to szybki transfer zwracającego uwagę designu do współczesnych wnętrz. Stawiając na elementy z łączonych materiałów, np. welur i pleksiglas, dbając przy tym o subtelną, pastelową kolorystykę, a także dodając do tego charakterystyczne elementy wyposażenia z tamtych czasów. Wes Anderson byłby nieprzeciętnie dumny!