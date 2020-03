W dobie home office. Jak optymalnie urządzić miejsce do pracy?

W dobie koronowirusa rządzi dziś home office. Zaś właściwa organizacja miejsca do pracy przekłada się nie tylko na efektywność realizowanych zadań, ale także wpływa korzystnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Jak urządzić domowe biuro, aby było funkcjonalne i komfortowe?

REKLAMA

Osoby wykonujące pracę biurową lub zdalną wiedzą, jak istotna jest aranżacja gabinetu. Aby zapewnić sobie lub innym właściwe warunki, należy dokładnie przemyśleć jego organizację. Kluczowe meble

i akcesoria dopasuj do indywidualnych potrzeb, takich jak częstotliwość i rodzaj wykonywanych zadań, liczba niezbędnych sprzętów i dokumentów oraz uwarunkowania zdrowotne dotyczące kręgosłupa czy wzroku.

Krok pierwszy – biurko

Podczas pracy najwięcej czasu spędzasz przy biurku, dlatego istotne jest, aby było funkcjonalne i ułatwiało wykonywanie obowiązków. Podczas wyboru mebla zwróć szczególną uwagę na rozmiar blatu, liczbę szuflad oraz półek. Jeżeli Twoja praca jest w większości biurowa – postaw na model, który bez problemu pomieści wszystkie dokumenty, notatniki czy sprzęty. Fanom klasyki z pewnością najbardziej przypadnie do gustu praktyczne biurko w kolorach naturalnego drewna, które pasuje do większości barw i dodatków. Możesz zdecydować się także na model z łączonych struktur, jak np. wersja biało-drewniana – idealna do wnętrz skandynawskich. Miłośnikom elegancji na pewno spodoba się natomiast ciemne biurko ze szklanymi elementami czy białe, z wysokim połyskiem. Posiadacze wnętrz loftowych lub industralnych z powodzeniem mogą wybrać modele stylizowane na stare, lekko przecierane lub te z metalowymi ozdobami, np. w formie podstawy blatu.

Komfortowy fotel

Oprócz biurka, jedną z najważniejszych kwestii jest solidne krzesło. To na nim spędzisz długie godziny pracy, dlatego warto zadbać, by było dopasowane do sylwetki. Wybierz model, który zapewni prawidłową postawę kręgosłupa dzięki regulacji wysokości siedziska i podłokietników. Przed zakupem upewnij się, że oparcie jest wyprofilowane odpowiednio dla Twoich pleców. Po doprecyzowaniu kwestii praktycznych, zastanów się nad stylistyką. Tapicerowane fotele sprawdzą się zarówno w pokojach młodzieżowych, jak i nowoczesnych biurach. Najpopularniejsze modele w kolorze czarnym dopasujesz do większości aranżacji, np. w stylu loftowym czy klasycznym. Jeżeli Twoje wnętrze jest natomiast zdominowane przez barwy jasne i bliżej mu do aranżacji skandynawskiej czy glamour – postaw na model biały lub szary.



- Fotel biurowy powinien ułatwiać pracę i wykonywanie wszystkich czynności przy biurku, dlatego warto wybrać model na kółkach, który znacznie usprawni poruszanie. Najbardziej wymagającym użytkownikom polecane są fotele z siateczki zwiększające cyrkulację powietrza oraz z dodatkowymi poduszkami, podnoszącymi komfort - podkreśla Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.