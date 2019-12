W łódzkiej manufakturze powstała strefa VR

Na piętrze galerii handlowej powstała specjalna strefa rozrywki, w której odwiedzający centrum mogą się przenieść w wirtualną rzeczywistość.

Manufaktura w Łodzi poszerza ofertę rozrywkową i to w najnowocześniejszym wydaniu. VR Park Manufaktura to przestrzeń gier i poznawania świata wirtualnej rzeczywistości. – Nowy najemca znakomicie uzupełnia ofertę rozrywkową skierowaną do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym – informuje Agnieszka Mikurenda, Tenants Relations Manager Manufaktury.

Specjalna strefa na piętrze galerii handlowej to w sumie aż dziewięć ultranowoczesnych urządzeń. Zostały dobrane w taki sposób, by były atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych. – Zapraszamy wszystkich miłośników gier i rozszerzonej rzeczywistości, którzy ukończyli 7 lat. Sprzęt umożliwia skorzystanie z kilkudziesięciu atrakcji VR . Najmłodsi są podekscytowani wirtualnym lotem balonem, rodzice wybierają np. Dark Escape 4D – coś dla ludzi o mocnych nerwach – wymienia Michał Pisarzewski, menedżer VR Park Manufaktury. Rodzinną rozrywką jest też ławka rozszerzonej rzeczywistości (3-osobowa), w której czeka 15 animacji o różnorodnej tematyce – od spokojnego rejsu gondolą, przez naprawdę szalony roller coaster. Całkowitą nowością w Polsce jest symulator lotu paralotnią – autorski projekt firmy ZenOnVR – na specjalnej ławce unoszącej się w powietrzu można poczuć się jak podczas prawdziwej podniebnej podróży.

Jak podkreśla Agnieszka Mikurenda, Tenants Relations Manager Manufaktury, nowy najemca jest, obok kina, kręgielni, Experymentarium i Arena Laser Games, idealną ofertą poza zakupową dla rodzin. – Rozrywka wraz z handlem i gastronomią są filarami naszej oferty. Stawiamy na rozwiązania nowoczesne, zgodne z aktualnymi trendami. Świat wirtualnej rzeczywistości z pewnością do nich należy – przekonuje Agnieszka Mikurenda.

Strefa VR Park Manufaktura znajduje się na piętrze galerii handlowej i ma powierzchnię 45 mkw.