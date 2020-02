Wałbrzych jednak nie będzie miastem bez plastiku

Nie minął miesiąc od momentu, w którym władze Wałbrzycha określiły się jako "pierwsze w Polsce miasto bez plastiku". Pod koniec stycznia radni przyjęli uchwałę wprowadzającą zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 27 lutego uchwała została uchylona przez wojewodę dolnośląskiego.

Wojewoda zarzucił uchwale wałbrzyskiej rady miejskiej przede wszystkim to, że w podstawie prawnej błędnie zinterpretowali ustawę o samorządzie gminnym. Rada powołała się bowiem m.in. na art. 40 ust. 3, który daje radom miast i gmin kompetencje do wprowadzania tzw. przepisów porządkowych. Może to uczynić jednak tylko przy spełnieniu dwóch warunków: jeżeli jest to koniecznie do ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz jeśli dana kwestia nie jest regulowana innymi przepisami.

Ponadto przepisy porządkowe wprowadzone na podstawie wymienionego przepisu, nie mogą stać się trwałym elementem życia codziennego - zauważa wojewoda. Wskazuje także, że rada nie wyjaśniła, w jakim zakresie reguluje kwestie, co do których występują luki prawne.

