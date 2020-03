Wanny niczym rzeźby. Tak najlepsi designerzy tworzą sztukę użytkową

Przedmioty codziennego użytku takie jak wanny nabierają szlachetności za sprawą wizji projektantów i możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i materiały.

Niepowtarzalny Projekt Patrycji Urquioli Sonar, oferuje nową wannę z dekorem, tworząc unikatową propozycję na rynku. Wanna The New Classic Marcela Wandera zaprasza swoim wyjątkowym kształtem. Te i inne propozycje wanien marki Laufen to wyjątkowa propozycja do wyjątkowych wnętrz.

Kolekcja Sonar dotąd oferowała umywalki z dekorem, a teraz można dopasować do niej niezwykle precyzyjnie wykonaną wannę z dekorem. Ta wyjątkowa struktura inspiruje do tworzenia nowych aranżacji. Wanna wykonana jest z materiału Sentec, który daje nieograniczone możliwości projektowe.

Wanna The New Classic ma subtelną linię niczym kielich otwierającego się kwiatu. To cecha wspólna dla całej kolekcji. Znajdziemy ją i w umywalkach i misce WC i bidecie. Dzięki temu wnętrze jest subtelne i romantyczne. Niepowtarzalny kształt został uzyskany dzięki plastycznemu materiałowi Sentec.

Z kolei harmonijna owalna wanna Kartellbylaufen z materiału Sentec poszerza kolekcję opartą na geometrycznych modelach. Czystość formy tworzy minimalistyczne wnętrze i jest kolejną propozycją do nieprzeciętnych salonów kąpielowych.