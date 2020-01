Warszawa stawia kolejne recyklomaty

W stolicy stanęło dziesięć recyklomatów. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać plastikowe i szklane butelki po napojach oraz puszki. W zamian otrzymują ECO-punkty wymienne na nagrody – m.in. zniżki na kawę, bilety do kina, teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism, jak również kosmetyki naturalne.

– Ten projekt łączy przyjemne z pożytecznym. Warszawianki i warszawiacy są nagradzani za troskę o środowisko. W ramach akcji przypominamy, że puste puszki czy butelki to surowce, które można odzyskać i dać im nowe życie – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Latem maszyny cieszyły się dużą popularnością. Teraz wracamy z szerszą ofertą atrakcji oraz naszą kampanią o selektywnej zbiórce odpadów – dodaje.

Pilotażowy projekt m.st. Warszawy, firmy Coca-Cola i Fundacji Nasza Ziemia zdobył serca warszawiaków. Teraz mieszkańcy mogą korzystać z dziesięciu maszyn:

Białołęka – ul. Strumykowa 21, przy Białołęckim Ośrodku Sportu,

Bielany – ul. Jarzębskiego, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany,

Mokotów – ul. Obrzeżna 12a, przy Szkole Podstawowej nr 20 (maszyna czynna od 30 stycznia),

Ochota – pl. Narutowicza, przy budynku dyspozytorni Tramwajów Warszawskich,

Praga-Południe – ul. Grochowska 274, przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe,

Praga-Północ – ul. Jagiellońska 47i, przy parkingu wielopoziomowym,

Śródmieście – pl. Mirowski 1A, przy Hali Gwardii,

Ursynów – al. KEN 61, przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów,

Żoliborz – ul. Marii Kazimiery 1,

Żoliborz – ul. Potocka 1a, przy wejściu do Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do recyklomatów wrzuca się niezgniecione plastikowe i szklane butelki po napojach oraz aluminiowe puszki. Wystarczy uruchomić aplikację mobilną „ECO-Portfel” na smartfonie (dostępna w Google Play i App Store), zeskanować swój indywidualny kod na maszynie i wrzucać pojedynczo opakowania, a na koncie pojawią się ECO-punkty. Mieszkańcy mogą je wymienić na zniżki dostępne w ofercie. System informatyczny recyklomatów jest ekologiczny - urządzenia nie wymagają drukowania paragonów ani posiadania kart. W aplikacji warszawianki i warszawiacy mogą sprawdzić mapę recyklomatów z trasą dojazdu do najbliższego punktu zbiórki oraz zobaczyć poziomy napełnienia wybranej maszyny. O wyglądzie nowych urządzeń decydowali sami mieszkańcy – w głosowaniu wybrali widok na Wisłę.

– W pierwszej odsłonie projektu mieszkańcy pomogli nam zebrać ponad 70 tys. butelek plastikowych, 16 tys. szklanych i prawie 27 tys. puszek – wylicza Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– Recyklomaty dla Warszawy to efekt współpracy Coca-Cola z m.st. Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia, nawiązanej w ramach naszej kampanii społecznej #WCIĄŻZMIENIAMY. Tego rodzaju inicjatywy i partnerstwa przybliżają nas do realizacji ambicji „Świata bez Odpadów”, w której zobowiązaliśmy się, że do 2030 r. chcemy zebrać i przekazać do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od nas do rąk konsumenta. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią problemu odpadów opakowaniowych, z którym zmaga się współczesny świat, ale chcemy być też częścią jego rozwiązania. To nasz obowiązek. Każde opakowanie, szklane, plastikowe czy aluminiowe, może potencjalnie oddziaływać na środowisko, dlatego tak ważny jest odpowiednia segregacja i recykling. Wierzymy, że każde nawet najmniejsze działanie ma ogromne znaczenie, jeśli służy zmianie na lepsze. My te zmiany chcemy zacząć od siebie i dlatego podejmujemy szereg działań m.in. w obszarze zbiórki i recyklingu naszych opakowań, edukacji czy nowych technologii – mówi Izabela Morawska, kierownik ds. komunikacji Coca-Cola Poland Services.