Warszawa wrzuca szósty bieg w wyścigu o innowacje

Już w wakacje Cambridge Innovation Center otworzy swoją filię w Warszawie, zorientowaną na przyciągnięcie talentów z zakresu nowoczesnych technologii z 17 państw CEE. CIC Warsaw będzie jednocześnie jednym z głównych ośrodków stymulujących rozwój przełomowych rozwiązań w regionie.

Pomysły, wiedza oraz zasoby – to najważniejsze czynniki sukcesu każdego przedsiębiorcy. CIC wypracowało unikalny, sprawdzony w ciągu ostatnich dwóch dekad model działania, który umożliwi polskim i regionalnym liderom realną ekspansję na rynkach międzynarodowych.

W warszawskim Varso Place, kompleksie budynków, którego częścią jest najwyższy biurowiec w UE, na 14 tysiącach mkw. powierzchni powstanie kampus, którego częścią będą między innymi przestrzenie przeznaczone dla firm działających w najważniejszych dziś dla innowacyjności obszarach zrównoważonego rozwoju, transformacji cyfrowej nieruchomości, internetu rzeczy, bezpieczeństwa oraz technologii kosmicznych. Obok hubów CIC tworzy w Warszawie także przestrzeń do prototypowania 3D, strefę pracy wspólnej dla międzynarodowych firm, ekskluzywny klub biznesowy oraz dostępną dla wszystkich powierzchnię innowacji społecznych, tzw. District Hall.

CIC powstało w Cambridge, Massachusetts i szybko stało się głównym centrum innowacji w Stanach Zjednoczonych z bardzo rozbudowaną społecznością przedsiębiorców i przedstawicieli wielu instytucji, w skład której wchodzi także szerokie grono inwestorów Venture Capital. Do tej pory firmom, które rozpoczynały swoją działalność korzystając z przestrzeni oferowanych przez CIC, udało się pozyskać przeszło 8 mld USD kapitału. Ponadto obecność CIC w Cambridge i Bostonie wyraźnie wpłynęła na rozwój innowacyjności tego regionu.

- CIC tworzy przestrzeń do wspólnej pracy, zoptymalizowaną pod kątem zachęcania do wymiany pomysłów i wiedzy między przedsiębiorcami. Jest to kluczowy powód, dla którego CIC udało się rozwinąć i świetnie prosperować, znajdując dla siebie odrębne pole w stosunku do konkurentów z obszaru powierzchni typu flex - mówi Jerzy Brodzikowski, General Manager w CIC Warsaw.

CIC obecnie dysponuje ponad 93 tys. mkw. powierzchni w 7 miastach i również latem br. otworzy kolejny kampus w Tokyo. Docelowo, w ciągu 10 lat, planuje wspierać rozwój biznesu, odpowiadającego na zmieniające się potrzeby świata, aż w 50 miastach.



- Wybraliśmy Polskę jako ważny, rozwijający się rynek regionu CEE i całej Europy. Widzimy tu wielki potencjał czekający na uwolnienie. Połączymy nasze 20-letnie doświadczenie w pracy z najbardziej innowacyjnymi firmami na świecie z polską kopalnią talentów i świeżym spojrzeniem szybko rozwijającej się gospodarki. Za cel stawiamy sobie tworzenie mostów ułatwiających wymianę innowacji pomiędzy społecznościami, które współtworzyliśmy np. w Bostonie, Filadelfii, Rotterdamie, czy Miami, a nowymi ośrodkami nowoczesnego biznesu, takimi jak Warszawa - mówi Melissa Ablett, CIC’s Head of New Centers for EU & Asia.