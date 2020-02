Warsztaty dla architektów wnętrz dot. sztuki nowoczesnej

Czym jest Art Rental? Jak filmować wnętrza? Jak dobrać obraz, tak by stał się integralną częścią mieszkania a nie „intruzem”? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów dla architektów wnętrz organizowanych przy współpracy z ZODIAKiem Warszawskim Pawilonem Architektury, Katarzyną Jaroszyńską, Studio.O. oraz Domem Aukcyjnym Desa Unicum.

Spotkanie będzie wydarzeniem towarzyszącym charytatywnej „Aukcji Marzeń”, z której dochód zostanie przeznaczony na realizację marzeń podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.

Celem warsztatów jest przeanalizowanie i uświadomienie kwestii odpowiedniego doboru dzieł sztuki nowoczesnej przy projektowaniu wnętrz, a także zdobycie wiedzy z zakresu rynku sztuki i tworzenia kolekcji sztuki najnowszej.

– „Aukcja Marzeń” to projekt Fundacji Mam Marzenie skierowany do miłośników sztuki i szeroko pojętego wystroju wnętrz – zarówno amatorów, którzy chcą uatrakcyjnić swoje domy o wyjątkowe dzieła sztuki, jak i osób zawodowo związanych z projektowaniem wnętrz, które dzięki zajęciom takim jak nasze warsztaty będą mogły wzbogacić swoją wiedzę o wykorzystanie sztuki we wnętrzach – mówi Katarzyna Kowalska z Fundacji Mam Marzenie. – Ideą pomagania staramy się zarażać wszystkich. Chcemy pokazać, że sprawienie szczęścia innym, w naszym wypadku w postaci spełnionego marzenia, może być źródłem radości nie tylko osoby obdarowywanej, ale także obdarowującej.

Do współpracy przy warsztatach Fundacja Mam Marzenie zaprosiła ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, Studio.O., Dom Aukcyjny Desa Unicum oraz dziennikarkę i reporterkę telewizyjną Katarzynę Jaroszyńską.

Studio.O. to pracownia kreująca przyjazne człowiekowi przestrzenie – od idealnej lokalizacji domu na działce i połączenia budynku z okalającym go ogrodem po projekt samego domu i jego wnętrza. Jej przedstawiciele przekażą uczestnikom warsztatów wiedzę z zakresu doboru dzieł sztuki do wnętrza.

Dom Aukcyjny DESA Unicum to najstarszy dom aukcyjny w Polsce, który funkcjonuje od blisko 30 lat i ma w swoich zasobach największą w naszym kraju kolekcję dzieł sztuki na sprzedaż. Osoby związane z Domem Aukcyjnym opowiedzą o tym, jak obecnie kształtuje się rynek dzieł sztuki.

Z kolei Katarzyna Jaroszyńska, prowadząca cykl programów „Odpicowane mieszkania” w TVN i HGTV, omówi problematykę filmowania wnętrz oraz rolę, jaką w takiej wizualnej promocji odgrywa sztuka.

– Z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Mam Marzenie do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie, jakim jest „Aukcja Marzeń”. Dzięki takim przedsięwzięciom możemy dołożyć swoją cegiełkę do pomocy najmłodszym w potrzebie, dzieląc się z innymi naszą wiedzą i szerząc pasję do sztuki, którą zajmujemy się na co dzień – mówią Grzegorz Goworek i Aga Kobus, Studio.O.

Warsztaty odbędą się 6 marca 2020 o godz. 18.00 w ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury, w pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4. Chęć udziału należy potwierdzić do 5 marca, pisząc na adres katarzyna.kowalska@mammarzenie.org. Wstęp wolny.

„Aukcja Marzeń”, w ramach której odbędą się warsztaty, zakończy się charytatywną aukcją sztuki najnowszej prowadzoną online przez Dom Aukcyjny DESA Unicum od 11 do 25 marca. Całkowity dochód z aukcji będzie przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji marzeń podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.

Od 2003 r. Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia chorych dzieci w wieku 3–18 lat cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Organizacja działa w pełni charytatywnie – jej siłą napędową są pracujący na terenie całego kraju wolontariusze.