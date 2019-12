Wnętrza en vouge, czyli zaglądamy do nowego biura Vogue Polska w Warszawie!

Polska redakcja najbardziej eleganckiego ze światowych miesięczników mieści się w luksusowym hotelu Raffles Europejski Warsaw. Nowa siedziba redakcji Vogue Polska autorstwa architektki Marii Murawsky to prawdziwa perła designu, która zachwyca klasą i bezpretensjonalnością.

Polska redakcja mieści się w hotelu Raffles Europejski Warsaw. Sposób, w jaki została urządzona, oddaje ducha zarówno wydawnictwa, jak i miejsca. Modowe trendy spotykają się tu z tradycją, nowoczesność z historią, a wielkomiejska elegancja z domową atmosferą. Całość spina spójny, konsekwentny styl zaproponowany przez rozmiłowaną w minimalizmie architektkę.

Domowo i w polskim klimacie

Wnętrza nawiązują do stylistyki lat 80. Miały mieć nie biurowy, a ciepły i domowy klimat. Wydawcy Vogue Polska, zależało by biura miały polski charakter. I tak też się stało. Pojawiło się w nim dużo fornirowanych paneli w lekkim połysku oraz liczne drewniane żebrowania. Elementy te wykonała firma Zajc, odpowiedzialna za realizację lady recepcyjnej, paneli naściennych ze zintegrowanymi drzwiami, kuchni oraz garderoby.

Wysmakowane detale zaprojektowane przez architektkę zostały wykonane z najlepszych materiałów, z wielką dbałością o szczegóły. W efekcie harmonijnej współpracy wszystkich zaangażowanych w projekt, powstała przestrzeń pobudzająca kreatywność, dodająca energii i sprzyjająca skupieniu. A co najważniejsze biuro Vogue Polska współgra z DNA kultowego miesięcznika, którego misją jest dostarczanie czytelnikom pięknych zdjęć, wysokiej jakości dziennikarstwa i niezliczonych inspiracji. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej rozkochiwać Polaków w modzie. A teraz dodatkowo w designie wnętrz