Wnętrzarskie wybory Polaków: co kupowaliśmy w 2019 roku?

Coraz chętniej poszukujemy w internecie mebli wypoczynkowych - zainteresowanie tą kategorią wzrosło aż o 25 proc. względem ub. roku. W które elementy wyposażenia inwestowaliśmy najczęściej?

REKLAMA

Jak pokazują dane Homebook.pl - platformy, która prezentuje ofertę większości sklepów i marek wnętrzarskich w Polsce - użytkownicy najczęściej poszukiwali produktów z kategorii oświetlenie - głównie lamp wiszących (3,5 mln klików). Tuż za nimi znalazły się łóżka (2,4 mln klików) oraz narożniki (1,6 mln klików). Dalsze pozycje tej listy przypadły stolikom i ławom do salonu, sofom oraz krzesłom kuchennym. Okazuje się, że w 2019 chętniej niż w 2018 kupowaliśmy przez internet meble wielkogabarytowe, rzadziej dekoracje (wśród których prym wiodły lustra i zegary).

Na tropie inspiracji: salon i kuchnia

Obecna ścieżka zakupowa klientów, którzy zastanawiają się nad urządzaniem konkretnego pomieszczenia, rozpoczyna się od przeglądania inspiracji dostępnych w sieci. Dopiero na podstawie wybranych aranżacji podejmowana jest decyzja o zakupie produktów w wybranym stylu. Według danych Homebook.pl, platformy gromadzącej niemal 700 tysięcy zdjęć pomieszczeń, wynika, że użytkownicy w 2019 roku najczęściej poszukiwali w sieci pomysłów na urządzenie salonu (30 proc. odsłon wszystkich zdjęć inspiracyjnych platformy).

Na drugim miejscu znalazła się kuchnia – serce domu, uzyskując wynik 29 proc. odsłon. W tej kategorii największą popularnością cieszyły się inspiracje prezentujące kuchnie w stylu nowoczesnym oraz połączenie salonu z aneksem kuchennym. W trzeciej kolejności użytkownicy portalu byli zainteresowani konceptami związanymi z urządzaniem łazienki (23 proc.). Co istotne, w przypadku wszystkich pomieszczeń, internauci szukali pomysłów na aranżację wnętrz kompaktowych, gdzie kluczowym kryterium był niewielki metraż.

Marketplace’y na tropie okazji

W polskim e-commerce zmniejsza się skala efektu ROPO, czyli tendencji do poszukiwania informacji o produktach i usługach w internecie, które będą jednak zakupione w sklepach tradycyjnych.

Potwierdza to raport Gemius, według którego odsetek osób kupujących online wzrósł do poziomu 62 proc., czyli o 6 proc. względem 2018 roku. Zmiana ta może wynikać z rosnącej popularności smart shoppingu – trendu związanego z rozsądnymi zakupami w okazyjnych cenach. Sklepy internetowe ułatwiają nam realizację przemyślanych zachowań konsumenckich m.in. poprzez dedykowane akcje promocyjne. Potwierdzają to statystyki platformy, według których największa aktywność konsumentów przypada na okres zimowych wyprzedaży. Tylko w grudniu średnia wartość pojedynczej transakcji w obrębie najpopularniejszej kategorii wyniosła 508 zł.

Jednym z głównych czynników, który decyduje o rosnącej popularności marketplace’ów oraz e-sklepów jest rozbudowana oferta, większa niż w przypadku sklepów tradycyjnych.

Jak szacują eksperci Homebook.pl, według prognoz na rok 2020 możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów sprzedaży online w kategorii dom i wnętrze oraz rosnących tendencji zakupowych w obszarze mebli oraz sprzętu RTV/AGD.